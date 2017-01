Jimmy Butler szaleje! Bulls naprawdę myślą o transferze?

Plotki o wymianie tylko nakręciły gwiazdora „Byków” – jego 42 punkty, 10 zbiórek i 5 asyst dały drużynie zwycięstwo 123:118 po dogrywce z Toronto Raptors.

To był kolejny świetny mecz Jimmy’ego Butlera w ostatnich dniach – w nowym roku skrzydłowy Chicago Bulls rzucił już 52 punkty z Charlotte Hornets, przejął czwartą kwartę z Cleveland Cavaliers, teraz dogonił i pokonał Raptors. „Byki” wygrały te trzy spotkania, Butler w pięciu ostatnich meczach ma średnio 33,0 punktu, 8,2 zbiórki oraz 6,0 asysty.

Ale najważniejsze jest to, że błyszczy w końcówkach – w sobotę aż 32 ze swoich 42 punktów Butler rzucił w drugiej połowie i dogrywce, znów wytrzymywał presję na linii rzutów wolnych, skąd miał 18/20.

Publiczność w Chicago skandowała “MVP!”, gdy gwiazdor Bulls trafiał kolejne wolne, a powodów do ekscytacji było wiele – gospodarze odrobili przecież aż 19 punktów straty! Pod koniec trzeciej kwarty Raptors prowadzili 82:63, a jeszcze w połowie czwartej było 99:87 dla gości. Wtedy Bulls zaliczyli zryw 14:0.

Butler zdobył w tym okresie 9 punktów, a potem odsuwał od siebie plotki o transferze, które w ostatnich dniach stały się głośne. – Przejmowanie się tym, co piszą media, nie należy do moich obowiązków. Jest nią natomiast praca na boisku i pomaganie drużynie w wygrywaniu – mówił skrzydłowy Bulls.

W dogrywce to jego trójka na 17,3 sekundy przed końcem dała gospodarzom prowadzenie, które już zamieniło się w wygraną.

Butlera najbardziej wspomagali Dwyane Wade (20 punktów) oraz Doug McDermott (17). Dla Raptors 36 punktów zdobył DeMar DeRozan, a 27, a także 9 zbiórek i 12 asyst miał Kyle Lowry.

Bulls z bilansem 19-18 są na ósmym miejscu w Konferencji Wschodniej. Raptors mają 24-12 i zajmują drugą pozycję.

