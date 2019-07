Jimmy Butler w Miami – majątek na Florydzie

Ostatecznie aż 4 drużyny były zaangażowane w proces pozyskania Jimmy’ego Butlera przez Miami. Zawodnik dostanie od Heat maksymalny kontrakt – 142 miliony dolarów za 4 lata gry.

O przejściu Jimmy’ego Butlera do Miami Heat usłyszeć można było już w pierwszy godzinach free agency, jednak potrzebne do dogrania były szczegóły wymiany sign and trade z udziałem gwiazdora 76ers.

Ostatecznie w całej wymianie udział wzięły aż 4 zespoły.

Heat wysyłają do Portland Trail Blazers Hassana Whiteside’a, zaś Josha Richardsona do Philadelphia 76ers i chroniony, pierwszorundowy wybór w drafcie 2023 do Los Angeles Clippers.

Blazers w zamian za Whiteside’a wysyłają do Miami Meyersa Leonarda, a Mo Harklessa do Los Angeles. Clippers nadal mają miejsce na maksymalny kontrakt w swoim salary cap i wciąż są w grze o Kawhia Leonarda.

Ostatnim ruchem jest oczywiście przejście Butlera do Heat, który podpisał 4-letni kontrakt warty 142 miliony dolarów. Miami handlowali także Goranem Dragiciem, którego m.in. w swoim składzie widzieli Dallas Mavericks, jednak ostatecznie do takiej wymiany nie doszło.

RW

