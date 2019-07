JJ Redick w Nowym Orleanie – Zion dostaje strzelców

Doświadczony rzucający JJ Redick opuszcza Filadelfię i podpisze dwuletni, wart 26,5 miliona dolarów, kontrakt w Nowym Orleanie. Pelicans szybko przebudowują zespół wokół Ziona Williamsona – pozyskali także Derricka Favorsa z Jazz.

Ma już 35 lat, ale wciąż jest ceniony w lidze. W poprzednim sezonie, w barwach Philadelphia 76ers, JJ Redick zdobywał średnio 18,1 punktu i dawał zespołowi tak bardzo potrzebny spacing, trafiając (to norma w jego karierze) dobre 40% rzutów z dystansu.

W przyszłym sezonie zagra jednak ze wschodzącą gwiazdą NBA, czyli Zionem Williamsonem. Pelicans także potrzebowali dobrego strzelca, który otworzyłby miejsce pod koszem dla wybranego z jedynką młodego silnego skrzydłowego.

New Orleans w miarę sprawnie poradzili sobie z przebudową składu po oddaniu Anthony’ego Davisa i odpuszczeniu Juliusa Randle’a. Strefę podkoszową Pelicans uzupełni Derrick Favors, którego pozyskano za picki z Utah Jazz.

RW

