JJJ szaleje – życiwy występ debiutanta Grizzlies (WIDEO)

Doskonałe 36 punktów i 8 zbiórek, do tego wygrana po 2 dogrywkach z Brooklyn Nets 131:125. Jaren Jackson jr. potwierdza, że wysokie miejsce w drafcie nie było przypadkiem.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

W końcówce bohaterem Grizzlies był oczywiście Mike Conley, który zdobył aż 13 z 14 punktów zespołu w drugiej dogrywce, ale Jaren Jackson jr. (19 lat, 211 cm) też wytrzymał presję i pokazał wielką klasę. Jego 36 punktów i 8 zbiórek to najlepszy występ w pierwszym sezonie NBA.

Jaren stał się, dzięki takiemu występowi, trzecim najmłodszym graczem w historii NBA, który zdobył ponad 30 punktów w meczu. Dwaj pozostali? LeBron James i Kevin Durant. Nie do przecenienia jest też odporność psychiczna młodego gracza na pozycji cztery – na Brooklynie trafiał rzuty w naprawdę trudnych momentach, m.in. rzut za 3 punkty, który dał Grizzlies dogrywkę.

Debiutant po uczelni Michigan State, syn Jarena Jacksona, mistrza NBA ze Spurs w 1999 roku, wybrany z Grizzlies w drafcie z numerem 4, od początku nie zawodzi i jest jednym kilku z ważnych powodów odrodzenia zespołu z Memphis w tym sezonie. Jak rookie notuje średnio 13.8 punktu, 4.6 zbiórki i 2 bloki na mecz. Trafia 52% rzutów z gry i bardzo obiecujące 36% trójek.

Zobaczcie, jak grał przeciwko Nets!

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>