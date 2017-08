Jobi Wall w Legii – Wielka Pardubicka za trzy punkty

O mierzącym 199 cm wzrostu skrzydłowym z USA, który w Europie grał w Portugalii i Czechach, wiemy jedno – gość uwielbia rzucać z dystansu i umie świetnie trafiać.

Buty LeBrona Jamesa – możesz je mieć! >>

48,9 proc. za trzy punkty dla Seattle Pacific, dało mu drugie miejsce w całej NCAA pod względem skuteczności z dystansu w sezonie 2012/13. Jobi Wall – oficjalnie nazywany Josephem, ale rozpoznawalnym jako Jobi – po szkole średniej przez rok grał w Colorado Christian University, potem opuścił rok ze względu na kontuzję, a następnie dokończył edukację we wspomnianym Seattle Pacific. W II Dywizji NCAA.

Po przyjeździe do Europy Wall grał przez rok w portugalskim CAB Madera (14,7 punktu, 41 proc. skuteczności za trzy), a potem przez trzy lata w czeskich Pardubicach. W minionym sezonie zdobywał dla brązowego medalisty po 12,1 punktu na mecz, notował po 5,6 zbiórki oraz 1,3 asysty i 1,3 przechwytu.

Z trójkami w lidze było trochę gorzej (36 proc.), natomiast Wall miał świetną skuteczność w FIBA Europe Cup, gdzie Pardubice wygrały 6 z 12 meczów. Amerykanin trafił 46 proc. trójek, miewał mecze ze skutecznością 4/4, 5/7, 5/8, 4/10.

Wall generalnie oddaje bardzo dużo rzutów z dystansu – w minionym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie mecze, oddał więcej trójek niż rzutów za dwa. Jeśli w Warszawie też będzie trafiał i pokaże inne umiejętności przydatne w grze na skrzydłach – teoretycznie może grać na trójce i czwórce – będzie przydatnym graczem w zespole Piotra Bakuna.

Buty LeBrona Jamesa – możesz je mieć! >>