Joe Furstinger – GTK Gliwice z nowym środkowym?

– Joe Furstinger, Amerykanin z uczelni New Mexico, po sezonie gry w Macedonii, ma zostać nowym podkoszowym GTK Gliwice – podaje serwis Sportando. Byłby to trzeci wysoki gracz w zespole Pawła Turkiewicza.

Joe Furstinger (23 lata, 208 cm) to absolwent uczelni New Mexico, na której spędził 4 lata. Dopiero w ostatnim roku zdobył większą liczbę minut (27), w trakcie których notował średnio 10,4 punktu, przy 55% skuteczności z gry i 6,8 zbiórki na mecz.

Miniony sezon był dla niego pierwszym w profesjonalnej karierze. Spędził go w Macedonii Północnej, gdzie grał dla Gostivar 2015, czwartej drużyny tamtejszej ligi. Amerykanin na parkiecie średnio spędzał 30 minut, a w tym czasie zdobywał 16,5 punktu, przy 69% z gry, notował 7,5 zbiórki i rozdawał 1,1 bloku na mecz. Według nieoficjalnych informacji podanych przez dziennikarza Sportando, w kolejnym sezonie będzie bronił barw GTK Gliwice.

Furstinger na pewno potrafi kończyć akcje bliżej obręczy. Oddawał w poprzednim sezonie także niecałą trójkę na mecz (30% skuteczności), jednak nie należy traktować go jako poważne zagrożenie na dystansie.

Nie jest surowy, potrafi znaleźć się w pick and rollu, jak i zagrać tyłem do kosza, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco „drewniany”. W GTK prawdopodobnie będzie pełnił rolę pierwszego środkowego.

Zespół z Gliwic ma już 6 zawodników pod kontraktami. Furstinger jest już trzecim obcokrajowcem, który w nadchodzącym sezonie będzie zakładał koszulkę GTK.

GS

