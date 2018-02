Joe Johnson w Houston – jeszcze więcej strzelb w Teksasie

Ceniony weteran, po wykupieniu kontraktu z Kings, podpisze kontrakt z Rockets – poinformowały właśnie amerykańskie media. W Houston bardzo się przyda wzmocnienie ławki rezerwowych.

Doskonałe buty Nike Zoom KD 10 Black/White – już dostępne! >>

Można się było spodziewać, ze Joe Johnson (36 lat, 201 cm) nie będzie chciał grać w Sacramento. W czwartek był elementem wymiany pomiędzy Utah, gdzie dotąd grał oraz Cavaliers i Kings. Do kiepskiego klubu z Kalifornii trafił razem z Imanem Shumpertem.

W sobotnie popołudnie niezawodny Adrian Wojnarowski najpierw poinformował, że Johnson przejdzie do Rockets po wykupieniu kontraktu, a chwilę później pojawiła się informacja, że formalności z Kings zostały już załatwione.

Weteran stanie się zatem jeszcze jednym graczem, który na koniec kariery spróbuje przede wszystkim zawalczyć o tytuł mistrzowski – Rockets (bilans 41-13) obok Golden State są obecnie najlepszą drużyną ligi i od dawna potrzebowali wzmocnienia swojego zestawu zmienników. Pierwszy bardzo udany ruch wykonali już kilka tygodni temu – zatrudnili Geralda Greena, który radzi sobie nadzwyczaj dobrze.

Joe Johnson w NBA gra od 16 sezonów. Był 10 numerem draftu w 2001 roku, swoje najlepsze lata spędził w Atlanta Hawks, gdzie w sezonie 2006-07 rzucał nawet średnio po 25 punktów na mecz. W 2010 roku podpisał kontrakt na 123 miliony dolarów za 6 lat gry – był w tamtym momencie najlepiej opłacanym graczem NBA.

W barwach Utah był solidnym zmiennikiem. Błysnął m.in. w trakcie ostatnich playoff, trafiając rzut na zwycięstwo w pierwszym meczu z Clippers, a w spotkaniu numer 4 zdobył nawet 28 punktów, dając Jazz remis w serii 2:2. W tym sezonie zdobywał średnio 7.3 punktu, przy skuteczności z gry 42%.

Doskonałe buty Nike Zoom KD 10 Black/White – już dostępne! >>