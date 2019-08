Joe Thomasson w Stelmecie – spory awans Amerykanina

Trzeci strzelec PLK w poprzednim sezonie, Joe Thomasson, został nowym zawodnikiem Stelmetu Enei BC. Amerykanin jest pierwszym nowym zawodnikiem w zespole z Zielonej Góry.

Joe Thomasson (25 lat, 193 cm) dwa poprzednie sezony (przynajmniej w większości) spędził w Polsce. W PLK debiutował jako gracz Polpharmy Starogard Gdański, a w minionych rozgrywkach grał w TBV Starcie Lublin.

W jego grze można dostrzec spory progres, szczególnie pod względem zdobywania punktów i skuteczności. W barwach Polpharmy średnio zdobywał 13,3 punktu przy 43% z gry i 30% za 3, a w Lublinie, gdzie był już pierwszą opcją w ataku notował 19,3 punktu, przy 50% z gry i 40% zza łuku.

Amerykanin ostatecznie był trzecim najlepszym strzelcem ligi. Thomasson grając w Starcie dokładał także sporo asyst, bo aż 5,2, co jak na gracza nie z pozycji numer 1 jest wynikiem bardzo dobrym. Przechwytywał również 1,8 piłki i zbierał 3,7 piłki.

Joe w kolejnym sezonie zagra jednak w dużo lepszym zespole niż dotychczas. Amerykanin podpisał właśnie kontrakt ze Stelmetem, który będzie się bił o inne cele niż Start, czy Polpharma, a także będzie występować w lidze VTB.

Thomasson jest zawodnikiem, który raczej materiałem na lidera Stelmetu nie jest, jednak może być jednym z wyróżniających się graczy w zespole. Dobrze broni, coraz więcej potrafi także w ataku. Wciąż mała zagadką jest to, jak poradzi sobie z dużą większą fizycznością w lidze VTB, jednak w polskiej lidze rzadko kiedy widać było u rywali próby wykorzystania przewagi kilogramów nad Joe.

Jeśli klubowi uda się dojść do porozumienia z Filipem Matczakiem, to najprawdopodobniej taki właśnie będzie duet na pozycji numer 2 w nadchodzącym sezonie w Stelmecie.

