John Roberson – trójkowe szaleństwo na Kanarach

Rozgrywający ASVEL Villeurbanne miał rewelacyjne i rekordowe w EuroCup 11/16 z dystansu w wyjazdowym meczu z Herbalife Gran Canaria. Amerykanin rzucił w sumie 42 punkty, a jego zespół wygrał 129:128 po trzech dogrywkach.

To był niesamowity mecz ostatniej kolejki grupy D EuroCup – wygrany meczu pomiędzy Herbalife i ASVEL miał zająć pierwsze miejsce, czyli poprawić swoje rozstawienie przed kolejną fazą rozgrywek.

Herbalife miało 11 punktów przewagi niespełna sześć minut przed końcem czwartej kwarty, ale to jego gracz, Eulis Baez, musiał trafić dwa wolne, by wyrównać wynik na 3 sekundy przed końcem. Trójkę na wygraną spudłował potem jeszcze John Roberson.

29-letni Amerykanin trafiał jednak w dogrywkach – zdobył w nich aż 21 punktów, miał 5/8 za trzy. W sumie rzucił 42 punkty, trafił 11 z 16 trójek, miał też 8 asyst i tylko 3 straty w 42 minuty na boisku.

Niesamowity sztos!

11 trójek to rekord EuroCup i ciekawe, że ustanowił go gracz, którego CV z pierwszych sezonów w Europie nie robiło wrażenia. Roberson grał na Słowenii, w Szwecji i w Finlandii, zanim w 2015 roku trafił do Francji, do Chalon. W minionych rozgrywkach miał już tam bardzo dobre 16,1 punktu oraz 7,2 asysty, podpisał dwuletni kontrakt z ASVEL.

W fazie grupowej EuroCup Roberson notował przeciętnie po 17,3 punktu oraz 4,5 asysty, trafił świetne 56,8 proc. za trzy (42/74). Przed rekordowym występem w środę, miał już mecz z 8/10 z dystansu, a wcześniej także 5/7, 5/8 czy 6/9.

PS A.J. Slaughter, który też gra w ASVEL, w środowym meczu zdobył 7 punktów (1/8 za trzy). Amerykanin z polskim paszportem zdobył jednak 5 punktów w trzeciej dogrywce, swoją jedyną trójką wyrównał wynik na 125:125.

