Johnathan Jordan – wyskakana jedynka w Krośnie

Amerykański rozgrywający, który udanie zaprezentował się w Finlandii i Belgii, poprowadzi grę Miasta Szkła w najbliższym sezonie. Johnathan Jordan to gracz skuteczny, a przy okazji efektowny.

Johnathan Jordan (25 lat, 178 cm) jest absolwentem uczelni Texas A&M-CC, w której w ostatnim sezonie gry (2014/15) notował 15,6 pkt na mecz oraz 5,2 asysty.

Johnathan przez dwa sezony (2015-2017) występował w filialnej lidze NBA, D-Leagu. W sezonie 2016/2017 został z zespołem Raptors 905 Missisauga mistrzem D-League.

Jordan swoją karierę w Europie rozpoczął w zeszłym sezonie w lidze fińskiej w zespole Salon Vilpas Vikings, w którym w 20 meczach notował doskonałe średnie: 18,4 pkt, 5,3 zbiórki i 4,3 asysty. Dzięki bardzo udanym występom, w trakcie sezonu Johnathan zmienił klub i przeniósł się do solidnej ligi belgijskiej – do klubu Liege Basket. W 25. meczach ligi belgijskiej Jordan zdobywał średnio 12,7 pkt, 3,9 zbiórki oraz 4,9 asyst, trafiał 41 % rzutów z gry.

Johnathan Jordan jest czwartym obcokrajowcem, który podpisał kontrakt w Krośnie. Wcześniej klub informował o kontraktach amerykańskiego skrzydłowego Jordana Loveridge’a, podkoszowego Tima Williamsa i serbskiego skrzydłowego Mihajlo Bogdanovicia.

Nowy zawodnik Miasta Szkła może pochwalić się niesamowitym wyskokiem, a swoje „lotnicze” umiejętności Jordan zaprezentował w konkursie wsadów podczas All Stars Weekend D-League w 2016 r., którego został zwycięzcą.

