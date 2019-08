Jonas Jerebko – z Golden State do Chimek

Szwedzki silny skrzydłowy, który ostatnio występował w Golden State Warriors, prawdopodobnie przeniesie się do Europy. Jonas Jerebko jest bardzo blisko podpisania umowy z rosyjskimi Chimkami.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Jonas Jerebko (32 lata, 208 cm) w NBA grał nieprzerwanie od sezonu 2009/10. Wybrany został z 39. numerem draftu przez Detroit Pistons, w których spędził ponad 5 lat. Szwed kolejno grał w Boston Celtics, Utah Jazz, a ostatni sezon spędził w Golden State Warriors.

Jerebko od zawsze był traktowany jako gracz zadaniowy z ławki. Grając jako silny skrzydłowy rozciągał grę rzutem z dystansu – w karierze trafiał 36% prób za 3 punkty. Podobną rolę miał w Warriors, gdzie średnio na parkiecie spędzał niecałe 17 minut. W tym czasie zdobywał 6,3 punktu i zbierał 4 piłki.

Szwed liczył z pewnością na mistrzowski pierścień, jednak Golden State w finale zostali pokonani przez Toronto Raptors. Jerebko tego lata był wolnym agentem, jednak w NBA nie znaleźli się chętni na jego usługi i wszystko na to wskazuje, że przeniesie się do Europy.

Jak podaje szereg europejskich serwisów, Jonas jest bardzo bliski podpisania umowy z euroligowymi Chimkami. Rosjanie tego lata nie oszczędzają i chcą mocno namieszać w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie, a także na własnym podwórku zagrozić CSKA Moskwa.

Do Chimek dołączyli już m.in. Timofiej Mozgow, Dairis Bertans, Siergiej Karasiew,czy Stefan Jović. To spory zastęp gwiazdozbiór, który zresztą prwdopodobnie będzie można obejrzeć z bliska w Polsce. W ramach rozgrywek ligi VTB, Chimki przyjadą do Zielonej Góry na mecz ze Stelmetem Eneą BC.

GS