Jonte Flowers – kolejny kwiatek w Treflu

Doświadczony amerykański obwodowy, Jonte Flowers został nowym koszykarzem Trefla Sopot. W poprzednim sezonie grał w drużynie z Bukaresztu, gdzie trenerem był Jukka Toijala, z którym ponownie spotka się w Sopocie.

Jermaine „Jonte” Flowers (33 lata, 196 cm) to kolejny gracz, po Sasy Zagoracu, który ma pomóc Treflowi w tym sezonie odbić się od ligowego dna. Sopocianie są na ostatnim miejscu w lidze z bilansem 1-9.

Trener Jukka Toijala poprowadził Trefl już w dwóch meczach i w obu jego drużynie zabrakło wcale nie tak wiele, by te spotkania rozstrzygnąć na swoją korzyść. Sama zmiana na ławce trenerskiej nie uleczyła sytuacji w Sopocie. Chcąc nie martwić się o spadek, Trefl zmuszony jest sięgnąć głębiej do kieszeni i dodatkowo wzmocnić zespół.

Doświadczony Amerykanin, Jonte Flowers, to koszykarz, z którym miał już okazję współpracować trener Toijala i to w poprzednim sezonie. Może występować jako rzucający obrońca, czy niski skrzydłowy, ale i gra z piłką w rękach nie jest mu obca.

Poprzednim jego klubem była Steaua Bukareszt, gdzie zaliczał prawie 13 punktów na mecz przy 39% skuteczności z dystansu. Poprzednim sezon rozpoczął jednak w litewskim Juventusie, z którym grał w Lidze Mistrzów. Tam te liczy nie imponowały – trochę ponad 5 punktów i nawet nie 30% za 3.

Na pozycjach 2 i 3, czyli tam gdzie gra Flowers, w Treflu chętnych do gry nie brakuje. Vernon Taylor, Piotr Śmigielski, Michał Kolenda i Damian Jeszke. Ciężko przypuszczać, by wszyscy zakończyli sezon w Sopocie. Szczególnie postawa tego ostatniego, to spore rozczarowanie 10. pierwszych meczów.

Po tym ruchu bezpieczny wydaje się być Ian Baker, którego przyszłość w Treflu nie była pewna. Sporo wskazuje na to, że duet Baker-Łukasz Kolenda dalej będzie prowadził grę sopocian.

Kolejny mecz to pojedynek ze Startem Lublin we własnej hali. Będzie to jednocześnie szansa na debiut dla Zagoraca i Flowersa.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

