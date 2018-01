Jordan Clarkson – wielkie mecze tylko rezerwowego

Najpierw 33 punkty przeciwko Indianie, teraz 29 punktów w spotkaniu z Knicks. Lakers oba mecze wygrali, a ich rezerwowy rzucający w takiej formie byłby jednym z kandydatów do miana najlepszego zmiennika NBA.

Pisząc o „młodych Lakers” wiele osób zapomina, że Jordan Clarkson wciąż ma 25 lat i powinien się nadal rozwijać. Wielu ekspertów w tym sezonie już pisało, że z nim na parkiecie Lakers są po prostu lepszym zespołem i że zasługuje na miejsce w pierwszej piątce. Dwa ostatnie rewelacyjne występy to potwierdziły.

Przeciwko Pacers (Lakers zwyciężyli 99:86) Amerykanin z filipińskiej rodziny zdobył 33 punkty, trafiając świetne 14 na 19 z gry, do tego 3-6 z dystansu, zaliczając m.in. akcję za 4 punkty. Dodał do tego 7 zbiórek i 7 asyst.

W niedzielnym pojedynku z Knicks (wygrana 127:107) znów grał na doskonałym procencie – trafił 12 z 19 rzutów. Zanotował 29 punktów, 10 asyst, 6 zbiórek i 3 przechwyty. Gwiazdorski występ.

Złośliwi natychmiast zauważyli, że te dwa doskonałe mecze zbiegły się z nieobecnością Lonzo Balla. Clarkson w obu meczach oddawał po 19 rzutów, gdy jego średnia w sezonie wynosi 12. Grał też średnio 36 minut, przy normie na poziomie 23.5. Jak widać, grac potrafi i bardzo ciekawe jest, w jakim stopniu Luke Walton będzie na niego stawiał po powrocie Lakers do pełnego składu. Jak wiadomo, hierarchia w zespole LA zależy nie tylko od względów merytorycznych…

