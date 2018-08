Jordan Loveridge na skrzydle – z Bundesligi do Krosna

Amerykański skrzydłowy to kandydat na lidera „Szklanego teamu”. Zaliczył niezły sezon w lidze niemieckiej, w Krośnie powinien być jednym z głównych punktujących.

Nowych koszykarzem Miasta Szkła Krosno został Jordan Loveridge (25 lat, 198 cm). Amerykanin grał w NCAA w uczelni Utah, w karierze zdobywał średnio ponad 12 punktów na mecz i był uznawany za bardzo utalentowanego ofensywnie zawodnika. Później występował w drużynach Egis Kormend (Węgry) oraz BBC Lozanna (Szwajcaria).

Ostatni sezon spędził w BG Getynga. W niemieckiej ekstraklasie notował średnio 7,3 punktu, 4,2 zbiórki i 1,3 asysty w 32 rozegranych spotkaniach. Trafiał 39% rzutów z gry, w tym 34 % z dystansu.

W ubiegłym tygodniu Miasto Szkła poinformowało też o zatrudnieniu innego Amerykanina, Tima Williamsa – również relatywnie młodego (24 lata, 203 cm) zawodnika, grającego na pozycjach podkoszowych, który karierę w Europie rozpoczął od ligi fińskiej.

W Krośnie pojawi się też kilku nowych, polskich graczy – będą to m.in. Filip Put, Maciej Bojanowski, Adrian Bogucki i Paweł Krefft. W zespole pozostał rozgrywający Grzegorz Grochowski. Trenerem będzie Mariusz Niedbalski.

