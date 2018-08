Jordan Woodard w Legii – warto zaryzykować!

Jego karierę w NCAA zakończyła poważna kontuzja, ale wcześniej był liderem silnej uczelni Oklahoma. Jordan Woodard powinien być także liderem zespołu z Warszawy.

Dramatyczny zwrot w karierze Jordana Woodarda (23 lata, 183 cm) nastąpił w lutym 2017 roku, kiedy to w meczu z Iowa State zerwał więzadło krzyżowe przednie (ACL). Wymusiło to roczną przerwę na rehabilitację – choć w międzyczasie próbował dostać się do G-League, nie udało mu się tam zagrać. Podpisanie kontraktu w Warszawie oznacza, że jest już zdrowy, na tę chwilę jest najbardziej obiecującym nabytkiem Legii.

Wcześniej Woodard był jednak przez ponad 3 sezony podstawowym rozgrywającym Oklahoma Sooners – w pierwszej piątce zespołu zagrał 105 razy z rzędu, we wszystkich meczach pierwszych 3 lat na uczelni. W ostatnim sezonie (2016/17) notował statystyki na poziomie 14.6 punktu, 4.6 zbiórki oraz 3.1 asysty na mecz, w karierze trafiał 39% trójek. W 2016 roku jego drużyna awansowała nawet do Final Four NCAA, przegrywając w półfinale z Villanova.

Woodard jest już piątym cudzoziemcem w składzie Legii. Oprócz niego, drużynę z dna tabeli spróbują podnieść Australijczyk Keanu Pinder, Rosjanin Rusłan Patiejew, Białorusin Roman Rubinsztejn oraz Brytyjczyk Morayo Soluade.

