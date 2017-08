Jorge Bilbao – hiszpańska wersja Adama Hrycaniuka

Nowy zawodnik Legii Warszawa może być przydatnym elementem drużyny, jeśli zagra jako środkowy. Świetny w akcjach pick’n’roll, dalej od kosza nie stwarza żadnego zagrożenia.

Jorge Bilbao ma 22 lata, oficjalnie 205 cm wzrostu i jest absolwentem uczelni Texas-Arlington. Rozpoczął już treningi z Legią. Jakiego typu jest to zawodnik i czego możemy się po nim spodziewać w PLK?

– Owszem, dysponuje bardzo dobrymi warunkami, ale nie należy do zbyt atletycznych graczy. Nie zmienia to faktu, że pod koszem może występować tylko w roli centra, bo w odległości większej niż 2-3 metry od kosza nie stwarza w ogóle zagrożenia Blisko obręczy czuje się za to całkiem nieźle i potrafi zdobywać punkty grając tyłem do kosza – mówi Krzysztof Kosidowski z portalu CollegeHoops.pl.

– Dobrze zajmuje pozycje, zna kilka manewrów i umie kończyć zarówno lewą, jak i prawą ręką. Od czasu do czasu próbował zagrać przodem do kosza, oddając rzut po 2-3 kozłach, ale zazwyczaj nie przynosiło to zbyt wiele dobrego – dodaje nasz ekspert.

Jakie są inne atuty nowego gracza Legii?

– Dużym plusem jest na pewno fakt, że dzięki stylowi gry wymusza sporo fauli, które regularnie zamieniał na rzuty wolne. Skuteczność na poziomie 69% wielkiej chluby mu przynosi, ale z roku na rok poprawiał się w tym elemencie, więc nie wykluczone, że w Polsce zrobi kolejny krok.

– Ogromnym atutem jest też jego gra w akcjach pick and roll – bardzo dobrze po zasłonie roluje pod kosz i w taki sposób w ataku powinien być wykorzystywany jak najczęściej. Od czasu do czasu zdarza mu się pudłować może nie tyle proste, ale rzuty blisko obręczy, które powinien trafiać.

– Z drugiej strony bardzo dobrze spisuje się na atakowanej tablicy (miał podobną liczbę zbiórek w ataku, co w obronie), dzięki czemu często to, czego nie trafił w pierwszej próbie, zamieniał na punkty za drugim lub trzecim podejściem. W defensywie na zbiórce już tak się nie wyróżnia, ale po tej stronie boiska także jest przydatny – ocenia Kosidowski.

– Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza jego obrona indywidualna przeciwko grze tyłem do kosza. Wyraźnie słabiej spisuje się, gdy jego rywal lubi uciekać na obwód, często za późno dochodząc lub dając się za łatwo minąć. To potwierdza, że w roli silnego skrzydłowego raczej nie sprawdzi się również w obronie.

– Jorge Bilbao to nie jest zawodnik, który zrobi różnice na boisku, ale odpowiednio wykorzystany może przynieść drużynie wiele dobrego. Waleczny i solidny center w stylu Adama Hrycaniuka – podsumowuje.

TS

