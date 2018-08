Luis Montero w Anwilu – czas na gwiazdę z Dominikany?

Zagrał kilkanaście meczów w Portland Trail Blazers, teraz będzie jednym z liderów we Włocławku. Luis Montero jest kolejnym interesującym nabytkiem mistrzów Polski.

Po liderze zespołu z Republiki Zielonego Przylądka (Ivan Almeida), może nadchodzić czas na kolejnego ważnego gracza Anwilu z egzotycznego wyspiarskiego kraju – kontrakt z klubem z Włocławka podpisał Luis Montero (25 lat, 201 cm) z Dominikany.

Grający zwykle na pozycji rzucającego obrońcy, czasem także jako niski skrzydłowy, Montero przez kilka ostatnich lat próbował wywalczyć miejsce w stałej rotacji klubów NBA. Jego największym osiągnięciem było jednak tylko zagranie 18 meczów w Portland Trail Blazers, w trakcie sezonu 2015/16 – były to jednak tylko kilkuminutowe wejścia.

Poza tym występował w zespołach filialnych kilku klubów NBA – na parkietach G-League. Średnio w karierze notował tam 9.8 punktu, 6.5 zbiórki na mecz oraz 2.3 asysty na mecz, trafiał 40% rzutów z gry.

Po zatrudnionym zaledwie wczoraj Waleriju Lichodeju, to kolejny wszechstronny nabytek Anwilu – potrafiący grać na dwóch pozycjach, mający reputację bardzo dobrego obrońcy, mogący grać z piłką, ale i być strzelcem bez niej. Może nie jest aż tak efektowny, ale dysponuje zdecydowanie lepszym rzutem niż Ivan Almeida.

To będzie jego pierwszy sezon w Europie, co zawsze jest trochę eksperymentem, ale ma potencjał (i wciąż dopiero 25 lat), by stać się wyróżniającym graczem na poziomie PLK i Ligi Mistrzów.

