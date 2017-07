Josip Sobin wraca – Anwil gra o przełamanie

Chorwacki środkowy to na warunki PLK bardzo dobry zawodnik, ale w poprzednim sezonie do sukcesów drużyny nie zdołał doprowadzić. We Włocławku liczą, że tym razem będzie inaczej.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Pogłoski o powrocie Josipa Sobina krążyły już po rynku od kilku dni, nam fakt pozytywnego zakończenia rozmów udało się potwierdzić w klubie z Włocławka. Kontynuacja nie była oczywista, bo – typowy dla Anwilu – kontrakt 1+1 zakładał automatyczne przedłużenie tylko w razie występów w europejskich pucharach.

28-letni środkowy z Chorwacji ma sporo atutów. Świetnie kończy akcje dwójkowe po ścięciach do kosza, jest też bardzo trudny do zatrzymania w indywidualnych pojedynkach pod samą obręczą. Ubiegły sezon skończył ze średnimi na poziomie 10.9 pkt., 6.4 zbiórki i 0.7 bloku na mecz, spędzając na parkiecie 25:59.

Jednocześnie Sobin jest też zawodnikiem jednostronnym, podkoszowym raczej z poprzednich koszykarskich epok – niezagrażającym rzutem z półdystansu, mocno uziemionym. Przez fatalnie wykonywane rzuty wolne (39.4% w sezonie), nie jest idealnym materiałem na lidera zespołu, bo jak liderem może być zawodnik, którego strach trzymać na boisku w decydujących momentach spotkań?

Stawiając na tych samych graczy lub graczy o podobnej charakterystyce, Igor Milić pozostaje przy tej samej koncepcji budowy zespołu, która zakończyła się fiaskiem w playoff ubiegłego sezonu. Nowe rozgrywki będą ciekawą weryfikacją tego, czy Anwil trzyma się właściwego kierunku.

TS

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>