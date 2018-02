JR Smith – odzyskany po rewolucji

6 celnych trójek w meczu z Oklahomą, wcześniej 3/4 z dystansu przeciwko Bostonowi. Wraca skuteczność i pewność siebie szalonego strzelca Cavs, który dotąd grał po prostu kiepski sezon.

JR Smith w ostatnich miesiącach był jednym z tych graczy Cavaliers, których gra nadawała się do pomyślenia nad zmianą otoczenia. Robiąc rewolucję w składzie, sztab z Cleveland oddał aż 6 graczy, ale doświadczonego rzucającego oszczędził. I mógł to być bardzo dobry ruch – w kilku ostatnich meczach znów widzimy „dawnego JR-a”.

W meczu z Celtics nie tylko trafił świetne 6/7 z gry, ale i pofrunął w efektownym wsadzie nad potężnym obrońcą – takich energicznych akcji z charakterystyczną pewnością siebie od wielu miesięcy już nie widzieliśmy, a Smith wyglądał najczęściej na śniętego. We wtorkową noc w Oklahomie zaczął z podwójnym impetem, już w pierwszej kwarcie trafił 4 trójki, a siatka płonęła.

Dzięki bardzo dobrym ostatnim występom, w lutym JR zdobywa średnio 14 punktów na mecz, trafiając doskonałe 54.8 % rzutów z dystansu. W styczniu, gdy Cavs szczególnie dołowali, było to tylko 7.3 pkt na mecz i bardzo słabe 31.7% trójek. Przepaść.

Z ocenami oczywiście trzeba jeszcze trochę meczów poczekać, ale transfery Cavs – Rodney Hood, Jordan Clarkson, George Hill i Larry Nance jr wyglądają na dziś bardzo obiecująco. Jeśli okaże się, że faktycznie przy okazji całego zamieszania udało się „odzyskać JR Smitha” sukces będzie podwójny.

