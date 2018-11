JR Smith wyleciał z Cavs – szczerość nie popłaca

Cavaliers podjęli decyzję o pozbyciu się JR Smitha – podają amerykańscy dziennikarze. Powodem, który przesądził o rozstaniu była publiczna wypowiedź zawodnika o celowym tankowaniu drużyny z Cleveland.

– Nie sądzę, aby celem było wygrywanie. Nie chodzi o to, by zgarnąć tyle zwycięstw, ile się da. Celem jest rózwój i przegrywanie, aby zdobyć jak najlepszy pick w loterii – szczerze przyznał weteran Cavs w rozmowie z The Athletic i miarka się przebrała. Tym bardziej, że kilka tygodni wcześniej, zawodnik mówił już, że chętnie z klubu odejdzie, a teraz powtórzył, że nie chce być częścią planu, który nie zakłada rywalizowania o zwycięstwa.

– JR Smith nie będzie już aktywnie uczestniczył w treningach Cavs. Współpracuje z klubem jeśli chodzi o potencjalny transfer, będzie jedynie trenował indywidualnie – podał we wtorkowe popołudnie Joe Vardon, dziennikarz zajmujący się Cavaliers. Kilka godzin później klub oficjalnie potwierdził te słowa.

JR Smith (33 lata, 198 cm) rozgrywa swój 15. sezon w NBA, od 2015 roku gra w Cavs, z którymi zdobył swoje jedyne mistrzostwo. Podobnie jak cała drużyna, na początku rozgrywek prezentował się bardzo słabo – notował najsłabsze w karierze 6.7 punktu na mecz, trafiał 31% rzutów z dystansu. Znaleźć chętnego na jego kontrakt, warty prawie 15 mln dolarów za ten sezon, nie będzie łatwo.

Smitha ominie zatem też okazja, aby uczestniczyć w pierwszym meczu LeBrona Jamesa po odejściu z Cleveland. Już w tę środę na mecz z Cavs przyjeżdżają bowiem Los Angeles Lakers.

