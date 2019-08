Julian Jasiński – zagadkowy transfer Stelmetu

Młody skrzydłowy z polskim paszportem, który próbował przebić się do Bundesligi. Julian Jasiński podpisał 2-letni kontrakt ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra.

Julian Jasiński (23 lata, 201 cm) to gracz młodego pokolenia, który próbował w ostatnich latach przebijać się do zespołów pierwszej Bundesligi. Był graczem Phoenix Hagen oraz Telekom Basketes Bonn, z którym miał okazję debiutować także w Lidze Mistrzów.

Niemiec z Polskim paszportem w sezonie 2018/19 rozegrał w zespole z Bonn 17 spotkań, w których średnio zdobywał niecałe 3 punkty i notował 1 zbiórkę w ok. 8 minut gry. Resztę rozgrywek spędził aż na trzecim szczeblu w Niemczech, w zespole Dragons Rhoendorf, gdzie grał już zdecydowanie więcej – średnio 23 minuty, notując 9 punktów, 5,1 zbiórki i 30% za 3 punkty.

Jego atutem jest z pewnością polski paszport, dzięki któremu Stelmet może zaoszczędzić miejsce w składzie na kolejnego obcokrajowca. Wśród Polaków w składzie znajdują się także Łukasz Koszarek, Przemysław Zamojski, Kacper Traczyk, Kacper Mąkowski i Filip Matczak, który najprawdopodobniej odejdzie do Legii Warszawa, a w jego miejsce (według licznych źródeł) zjawi się Marcel Ponitka.

