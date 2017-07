Juniorzy jadą na mistrzostwa Europy – uciec z pogranicza

Bez kilku wysokich, bez graczy z zagranicy, ale z wiarą i chęcią walki o awans – reprezentacja do lat 18 zaczyna w piątek mistrzostwa Europy Dywizji B.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Ambitny zespół z Dywizji B nie może mieć innego celu niż awans, choć trener Marcin Kloziński dzieli zadanie swojej drużyny na etapy. Po pierwsze: dobrze zacząć i wygrać pierwszy mecz z Rumunią, którą uważana jest za trudnego rywala w grupie C. Po drugie: awansować z sześciozespołowej grupy, gdzie silny jest także Izrael, a promocję uzyskają dwie najlepsze drużyny. Po trzecie: powalczyć o pełną pulę w fazie pucharowej, bo w pojedynczych meczach wszystko może się zdarzyć.

Ale umówmy się – awansować będzie bardzo ciężko. Ciężej niż w przypadku młodzieżówki, która po kryzysie w najważniejszym momencie zajęła dopiero piąte miejsce w niedawno zakończonych ME do lat 20 Dywizji B. U juniorów, tak samo jak w starszej kategorii, awans wywalczą trzy najlepsze drużyny turnieju w Tallinie.

A trudniej będzie dlatego, że reprezentacja do lat 18 jest jeszcze bardziej osłabiona niż młodzieżówka – z różnych względów brakuje Aleksandra Balcerowskiego (Herbalife Gran Canaria), Szymona Janczaka (Hensfort Przemyśl), Andrzeja Pluty (Betis Sewilla) oraz Jana i Szymona Wójcików (Elan Chalon).

Kloziński zaklina rzeczywistość: – Nie wiem, czy jesteśmy osłabieni, nie wiem czy ci, którzy nie przyjechali, są lepsi od tych, których mam w drużynie. Może mają większy potencjał, ale musieliby wywalczyć sobie miejsce w drużynie.

Prawda jest jednak taka, że boli szczególnie brak Balcerowskiego, Janczaka i Wójcików, czyli dwumetrowców. W kadrze jest tylko jeden prawdziwy podkoszowy – mierzący 215 cm wzrostu Adrian Bogucki.

– Tak, w związku z tym na czwórce gramy Konradem Dawdo i Kacprem Nowakowskim. W seniorskiej koszykówce oni będą trójkami, natomiast u nas, z konieczności, grają bliżej kosza. Ale dają nam dobre możliwości w obronie, przejmują po zasłonach – mówi Kloziński.

Siła ciężkości jego zespołu przesunie się na obwód, gdzie najwięcej oczekujemy po rozgrywającym Łukaszu Kolendzie oraz rzucającym Dominiku Wilczku. – Nie chcę narzucać na nich presji, bo zadowolony jestem z całej drużyny. Ale Łukasz, Dominik, a także Adrian na pewno mają duży potencjał, na nich najbardziej zwrócone są oczy obserwatorów. Cieszę się, że żaden z nich nie forsuje gry pod siebie – Łukasz dobrze rozgrywa, Dominik też szuka najlepszych rozwiązań dla drużyny, Adrian robi swoje pod koszem – ocenia trener.

Podczas przygotowań juniorzy wygrali 5 z 8 sparingów – ulegli na samym początku Ukrainie, a potem przegrali niewysoko dwa mecze na wyjeździe z Bułgarią. – Forma całego zespołu rośnie. Statystyki pokazują, że liderem jest drużyna – w wielu sparingach 5-7 graczy rzucało po 10-12 punktów. To mnie cieszy, bo to znaczy, że gramy zespołowo, podaniami, nikt nie zabiera gry dla siebie.

– Spodziewam się po chłopcach, że w każdym meczu dadzą 100 proc. energii i zaangażowania. Wszyscy dobrze pracują, to były dobre przygotowania – dodaje Kloziński, a kończy ogólną obserwacją: – Na mistrzostwa jedziemy po jak najlepszy wynik, dla mnie jest to tożsame z awansem do Dywizji A. Ale jest głębsze pytanie – czy polska koszykówka młodzieżowa jest na poziomie Dywizji A? Od lat jesteśmy gdzieś pomiędzy, na pograniczu, a konkurencja rośnie – Anglicy, Belgowie, Brytyjczycy, Rumunia. Z każdym musimy walczyć.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Skład reprezentacji do lat 18:

Adrian Bogucki (SMS PZKosz), Konrad Dawdo (Rosa Radom), Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Maciej Leszczyński (Basket Suchy Las), Kacper Mąkowski (Zastal Zielona Góra), Karol Nowakowski (Rosa Radom), Karol Sasnal (Cracovia), Marcin Stasiak (Regis Wieliczka), Mateusz Szlachetka (Korona Kraków), Dominik Wilczek (Śląsk), Hubert Wyszkowski (Czarni Słupsk), Maksymilian Zagórski (Śląsk Wrocław).

Sztab szkoleniowy:

Marcin Kloziński (trener), Rafał Knap, Wojciech Rogowski (asystenci), Tobiasz Grzybczak (trener motoryki), Jacek Hernik (fizjoterapeuta).

Rozkład meczów:

Piątek, 17.15: Rumunia – Polska

Sobota, 15: Polska – Azerbejdżan

Niedziela, 12.45: Izrael – Polska

Wtorek, 19.30: Polska – Portugalia

Środa, 19.30: Polska – Austria

Transmisje na YouTube.