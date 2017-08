Juniorzy walczyli, ale przegrali z Estonią – awansu nie będzie

Reprezentacja Polski do lat 18 walczyła do końca, ale uległa w ćwierćfinale mistrzostw Europy Dywizji B gospodarzom – Estończycy pokonali nas w Tallinie 68:63. Biało-Czerwonym pozostała walka o miejsca 5-8.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Zaczęło się bardzo źle – od 0:6 w pierwszej minucie i 2:9 chwilę później. Nerwowa gra i proste straty szybko się jednak skończyły po przerwie dla Marcina Klozińskiego – Polacy nawiązali walkę. Nieźle walczyli pod koszami Adrian Bogucki i Konrad Dawdo, punkty dorzucali obwodowi. Choć akurat Łukasz Kolenda i Dominik Wilczek grali pod sporą presją rywali i mieli duże problemy ze skutecznością.

Na przełomie pierwszej i drugiej kwarty Biało-Czerwoni prowadzili: 15:13, 17:15, 22:20 i 24:22. Nie zdołali jednak rywalom uciec, kilka razy nadziali się na bloki. A tuż przed przerwą zostali w tyle – znów zaczęły się straty, które Estończycy zamienili na punkty z kontry. Do przerwy było 33:40.

Druga połowa zaczęła się fatalnie – Matthias Tass ładnie ograł Boguckiego i trafił spod kosza, a potem Wilczek stracił piłkę na swojej połowie, co wsadem na punkty zamienił Henri Drell. Szybki czas dla Klozińskiego nie zatrzymał gospodarzy, po chwili przegrywaliśmy już 33:47.

Jednak Polacy się poderwali, zdobyli pięć punktów z rzędu i walczyli. Zbliżyli się nawet na 47:51 po akcji Kacpra Makowskiego pod koniec trzeciej i 51:54 po koszu Huberta Wyszkowskiego na początku czwartej kwarty. Jednak niepokonani jak na razie w turnieju Estończycy w kluczowych momentach trafiali, a Polacy – nie.

W końcówce, ale też w całym meczu zawiedli szczególnie Kolenda (3/16 z gry i 6 strat) oraz Wilczek (3/13, 3 straty). W sumie Polacy popełnili też 19 strat i mieli słabe 19/30 z rzutów wolnych.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>