Jure Skifić – człowiek od zadań niemożliwych

Już trzeci raz w tym sezonie! Chorwacki skrzydłowy znów równo z syreną trafił na dogrywkę w meczu Stali. Zespół z Ostrowa wreszcie zdołał wygrać mecz w doliczonym czasie.

W poniedziałkowym spotkaniu z Asseco Gdynia Stal przegrywała 2 punktami, Jure Skifić potrafił odnaleźć się w tłoku i wykorzystał świetne dogranie Aarona Johnsona, pewnym rzutem o tablicę. Ostrowianie ostatecznie wygrali dramatyczny mecz po dogrywce 79:78.

***

9 grudnia w spotkaniu z Kingiem Szczecin zadanie było znacznie trudniejsze. Po celnym wolnym rywala, Stal miała 3 punkty straty i tylko 3.2 sekundy na przeprowadzenie akcji spod własnego kosza. Wystarczyło – Johnson idealnie podał na skrzydło, a Skifić czyściutkim rzutem z dystansu doprowadził do dogrywki i szaleństwa na trybunach w Ostrowie. Gospodarze jednak ostatecznie przegrali ten mecz 91:101.

***

To był już prawdziwy cud! Tym razem Stal traciła 3 punkty, do końca regulaminowego czasu było tyko 1.8 sekundy i to przeciwnik z Koszalina miał piłkę. Skifić zdołał jednak przechwycić podanie spod kosza i rzutem z jednej nogi w biegu trafić nieprawdopodobną trójkę na remis 69:69. Także w tym spotkaniu zespół z Ostrowa nie zdołał wygrać (było 80:83), mimo takich wyczynów: