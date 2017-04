Jurij Gagarin – najlepszy koszykarz w kosmosie!

Legendarny kosmonauta nie tylko był dobrym graczem, ale również sędzią. Koszykarskie treningi pomogły mu zdać fizyczne testy przed historycznym lotem.

W środę, 12 kwietnia, minęła 56 rocznica pierwszego lotu człowieka w kosmos. Historię Jurija Gagarina znają wszyscy, ale niewiele osób wie o jego wielkiej pasji do koszykówki. Opisał ją kilka lat temu na swoim blogu Aleksander Czernych.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, urodzony w 1934 roku, Gagarin w wielu 15 lat przeniósł się do miejscowości Liubercy pod Moskwą. W tamtejszej szkole zawodowej został… kapitanem drużyny koszykówki. Jak pisze Czernych – zawsze był wyróżniającym się graczem, dzięki talentowi, niespotykanej sprawności fizycznej i agresywnemu stylowi gry.

Przyszły kosmonauta wyróżniał się na boisku, choć warunków nie miał specjalnych – raptem 165 centymetrów wzrostu, czyli 5 stóp i 5 cali, jak podają Amerykanie. Do basketu przywiązany był na tyle, że gdy znalazł się w kolejnej szkole w Saratowie, gdzie nie było drużyny koszykówki, to sam ją założył i pokierował klasą o tym profilu.

Trudno powiedzieć, jak dobrym był Gagarin zawodnikiem, bo nie wiadomo, ile w tym wszystkim komunistycznej propagandy, która robiła z niego świętego za życia. Rosyjska federacja koszykówki podaje jednak, że astronauta nie tylko był koszykarzem, ale zdobył również certyfikat sędziego.

– Bez względu na to, z kim grał w kosza, zawsze był najlepszy na boisku. To jego miłość do sportu spowodowała, że później przeszedł selekcję i testy dla przyszłych kosmonautów – mówiła kilka lat temu siostra Jurija Gagarina w wywiadzie dla stacji Russia Today.

