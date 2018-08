Justin Bibbins w Polpharmie – maluch, ale groźny

Zdobywający sporo punktów rozgrywający po dobrej uczelni Utah poprowadzi grę drużyny ze Starogardu Gd. Justin Bibbins zamienił, zatrudnionego niedawno, Rashuna Davisa.

Justin Bibbins (22 lata, 173 cm) jest absolwentem University of Utah. Mimo dość niskiego wzrostu jest także bardzo efektywnym punktującym. Po dobrej karierze w NCAA, w takim zespole jak Polpharma, może być jednym z najskuteczniejszych strzelców PLK.

Amerykański rozgrywający w sezonie 2017/18 mógł pochwalić się statystykami na poziomie 14,8 pkt, 4,7 as. oraz 3,0 zbiórki na mecz. Trafia 46 % rzutów z gry, w tym bardzo dobre 44% z dystansu.

Zwieńczeniem dobrej postawy Justina był wybór do pierwszej piątki silnej konferencji Pac-12. W czerwcu bieżącego roku, m.in. dzięki temu, dostał zaproszenie, aby pokazać się na workoutach Utah Jazz. Do draftu i NBA nie udało mu się dostać, ale zdobył pozytywne recenzje.

– Jest doskonałym strzelcem, dobrze rozwiązuje akcje pick’n’roll. Potrafi wejść na kosz i zakończyć taką akcję lepiej, niż można się spodziewać po graczu jego wzrostu. Mocno naciska w obronie rozgrywających rywala – czytamy w Salt Lake Tribune.

Klub ze Starogardu jednocześnie poinformował o rozwiązaniu umowy z Rashunem Davisem., którego zatrudnienie ogłaszał zaledwie tydzień temu.

