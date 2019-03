Justin Herold w Spójni – transfer bardzo egzotyczny

Grający ostatnio w niższych ligach w Japonii, Justin Herold, został nowy zawodnikiem Spójni Stargard. Amerykanin ma być wzmocnieniem strefy podkoszowej zespołu Kamila Piechuckiego.

Justin Herold (28 lat, 203 cm) to absolwent uczelni Sonoma State w drugiej dywizji NCAA. OD kilku lat gra w Japonii. Ostatnie dwa sezony spędził w zespole Tokio Excellence.

W sezonie 2015/16 grał w Development League w Japonii, na wzór tej w NBA (G-League). Potem wraz z Excellence grał chwilę w drugiej, by w ostatnim sezonie trafić do trzeciej. W pierwszej i drugiej dywizji gra aż 36 zespołów. Na trzecim poziomie notował 19,3 punktu i 10,8 zbiórek.

Amerykanin grał praktycznie z samymi Japończykami. Charakteryzowany jest jako energiczny podkoszowy, który może grać na obu pozycjach podkoszowych. Dobrze zbiera i w obronie i ataku. Kamil Piechucki liczy, że Herlod właśnie w tym elemencie gry pomoże jego zespołowi.

Ciężko porównać poziom trzeciej ligi japońskiej do PLK, ale cudów w jego wykonaniu raczej nie ma co się spodziewać. W tamtejszej pierwszej lidze, w odróżnieniu od ligi chińskiej nie grają wyblakłe gwiazdy NBA, czy koszykarze powszechnie rozpoznawalni. Jedynym zawodnikiem, którego nazwisko coś mówi jest Carl Landry, który w przeszłości grał w NBA.

GS