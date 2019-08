Justin Tuoyo w Spójni – wysoki z niezłym rzutem

Podkoszowy Justin Tuoyo wzmacnia zespół ze Stargardu. Amerykanin z nigeryjskimi korzeniami, który ostatnio grał na zapleczu włoskiej ekstraklasy, jest pierwszym zagranicznym nabytkiem Spójni.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Justin Tuoyo (25 lat, 207 cm) w 2017 roku ukończył uczelnię Chattanooga, na której w ostatnim swoim sezonie zdobywał średnio 13,6 punktu i zbierał 6,6 piłki w 29 minut gry. Po studiach wylądował na Węgrzech w Egis Kormend, z którym grał w FIBA Europe Cup – średnio 9,4 punktu i 4,3 zbiórki w 23 minuty.

W ostatnim sezonie zaś grał w dwóch klubach – włoskim (2. liga) Betram Tortona i argentyńskim Asosciacion Deportiva Atenas (zaledwie 3 mecze). W Italii notował średnio 10,7 punktu i 6,3 zbiórki w 28 minut gry.

Amerykanin może grać zarówno jako silny skrzydłowy, jak i środkowy. Potrafi rzucać z dystansu (39% przy dwóch próbach na mecz), ale także dobrze odnajduje się w strefie podkoszowej.

Justin już od lat szkolnych ceniony był jako blokujący. Ma bardzo duży zasięg ramion, a także bardzo dobre wyczucie tempa, co pozwala mu być bardzo efektywnym w obronie. To właśnie jego defensywny potencjał był dostrzegany przez skautów, nawet NBA, którzy uważnie przyglądali mu się już od czasów szkoły średniej.

Tuoyo to pierwszy zawodnik zagraniczny w zespole ze Stargardu. Wcześniej klub uzupełni polską rotację, która wygląda naprawdę dobrze, a składa się z: Tomasza Śniega, Bartosza Bochno, Adama Brenka, Piotra Pamuły, Mateusza Kostrzewskiego i Kacpra Młynarskiego.

GS

*Wszystkie nazwiska, kontrakty i składy drużyn PLK na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>