Jutro losowanie FIBA Europe Cup – kto czeka na Legię?

W środę, 24 lipca, Legia Warszawa pozna potencjalnych rywali w FIBA Europe Cup, w którym zagra w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Z takiej opcji zrezygnował Polski Cukier Toruń.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Legia Warszawa po wielu latach wraca do gry w europejskich pucharach. Zespół ze stolicy przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów (pierwsza runda), jednak jeśli nie uda mu się przejść rywali (Z-Mobile Prisztina, a potem Niżny Nowogród), to zagra w FIBA Europe Cup.

Są to rozgrywki uznawane za najniższe rangą w Europie, choć trzeba przyznać, że w tegorocznej edycji wystąpi kilka bardzo ciekawych i mocnych drużyny. Do gry w FIBA Europe Cup mają prawo zespoły, które odpadną w eliminacjach do Ligi Mistrzów, jednak nie wszyscy z niego korzystają, tak jak np. Polski Cukier Toruń, który w przypadku niepowodzenia w drugiej rundzie eliminacji BCL nie wyraził zainteresowania grą w FIBA Europe Cup.

Losowanie fazy pucharowej FIBA Europe Cup odbędzie się w środę, 24 lipca. Faza grupowa będzie składała się z ośmiu czterozespołowych grup.

W fazie grupowej FIBA Europe Cup zagrają zespoły:

Z eliminacji do Ligi Mistrzów:

Dwa z trzech – Legia Warszawa, Z-Mobile Prisztina, Niżny Nowogród

Dwa z trzech – Inter Bratysława, Fribourg Olympic, Telekom Bonn

Dwa z trzech – Sodertalje Kings, Balkan Botevgrad, Telenet Giants Antwerp

Dwa z trzech – Falco Szombathely, CSM Oradea, Ventspils,

Dwa z trzech – Benfica Lizbona, Groningen, Mornar Bar,

Keravnos Strovolou i/lub Bakken Bears,

Kapfenberg Bulls i/lub Kijów Basket,

Tsmoki Mińsk (jeśli nie awansują do Ligi Mistrzów) – potencjalny rywal eliminacyjny Polskiego Cukru Toruń

Bezpośrednio:

Spirou Charleroi (Belgia), Phoenix Bruksela (Belgia), Egis Kormend (Węgry), PVSK Pecs Veolia (Węgry), Lukoil Levski Sofia (Bułgaria), Apoel Nikozja Cypr), Medi Bayreuth (Niemcy), Ironi Nes Ziona (Izrael), Landstede Zwolle (Holandia), CSU Sibiu (Rumunia), Enisey Krasnojarsk (Rosja), Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja).

RW

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!