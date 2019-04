Już 12 zwycięstw z rzędu – Arka wygrywa w Koszalinie

AZS stawiał się dzielnie, ale nie miał szans wobec personalnej przewagi zespołu w Gdyni. Arka wygrała w niedzielę w Koszalinie 89:84 i jest blisko wygrania rundy zasadniczej.

Ofensywny popis, jaki zaprezentowali goście w pierwszej kwarcie – 10/12 trafionych rzutów z gry i wygrana 35:21 zapowiadały pogrom w Koszalinie, ale AZS stopniowo zdołał się pozbierać, a Arka zwolniła tempo. Do przerwy goście prowadzili 56:45, a potem mecz nieoczekiwanie się wyrównał.

Trzecia kwarta rozpoczęła się nieco niespodziewanie od serii 8:0 gospodarzy i po rzucie Alana Czujkowskiego przegrywali zaledwie trzema punktami! Po kilku chwilach do remisu (58:58)doprowadził Bartosz Bochno. Goście z Gdyni musieli znów zaangażować się w 100 procentach.

Najlepszym graczem gości był James Florence, który zdobył 22 punkty, 3 zbiórki i 4 asysty – w zaledwie 17 minut na parkiecie. Drew Brandon zanotował dla gospodarzy 21 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty.

W zespole z Koszalina pierwszy raz w tym sezonie zagrał Qyntel Woods. 38-letni Amerykanin wyszedł nawet w pierwszej piątce, ale dużej różnicy nie zrobił – trafił tylko 2/7 z gry, miał 4 punkty, zbiórkę, 2 przechwyty i 2 straty.

Arka wygrała już swój 12. mecz z rzędu, jest coraz bliżej wygrania rundy zasadniczej i optymalnego rozstawienia przed playoff.

