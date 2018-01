To już jest koniec… Słupsk bez koszykówki

Zanosiło się na od kilku miesięcy, aż w końcu Czarni upadli definitywnie. Na piątkowej konferencji prasowej ma zostać potwierdzone wycofanie zespołu z PLK.

Ogromne kłopoty finansowe, spowodowane wycofaniem się sponsorów po nieprawidłowościach w klubie, musiały doprowadzić do takiego końca klubu ze Słupska. Władze miasta, z prezydentem Robertem Biedroniem, nie chciały pomóc, ale też nie miały takiego obowiązku.

W czwartek koszykarze Czarnych (ci, którzy dzielnie przy klubie zostali) spotkali się po raz ostatni, trener Marek Łukomski poinformował o tym, że następnych meczów i treningów już nie będzie. Na spotkaniu, według doniesień lokalnych mediów, zabrakło prezesa Andrzeja Twardowskiego.

Na piątek, na godzinę 10 zapowiedziano konferencję prasową, na której – niemal na pewno – zostanie podana informacja o wycofaniu drużyny z dalszych rozgrywek. Sobotni mecz ze Stalą Ostrów się nie odbędzie i zapewne nieuchronną konsekwencją będą walkowery dla wszystkich rywali Czarnych przewidzianych w terminarzu.

Podsumowanie sprawy Czarnych i komentarz na temat ich upadku opublikujemy w piątek.

