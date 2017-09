Kabowerdeńczyk leci nad Włocławek – będzie efektownie?

Ivan Almeida ostatnio miał po 7,5 punktu, 4,6 zbiórki i 2,3 asysty we francuskim Cholet. W Anwilu może być najbardziej efektownym graczem.

BACK ON THE COURT – świetne rabaty w Sklepie Koszykarza >>

Ma 28 lat, 198 cm wzrostu, gra jako skrzydłowy, a większość kariery spędził w Portugalii i drugiej lidze francuskiej. „El Condor” reprezentuje także swoje Wyspy Zielonego Przylądka – w 2015 roku na mistrzostwach Afryki zdobywał po 13,4 punktu, 8,4 zbiórki oraz 4,4 asysty. Jego zespół zajął 10. miejsce.

Teraz Ivan Almeida zamyka skład Anwilu. – To koszykarz, który urozmaici naszą koszykówkę. Gra mocno fizycznie, ma ciąg na kosz, ale potrafi także rzucić z dystansu. Znalazłem w nim to, czego szukałem: łatwość zdobywania punktów, atletyzm oraz umiejętność krycia rywali na różnych pozycjach – mówi Igor Milicić.

Na wideo złożonym z akcji z drugiej ligi francuskiej, widać, że Almeida potrafi zagrać efektownie. Pytanie, czy tak samo będzie w PLK.

BACK ON THE COURT – świetne rabaty w Sklepie Koszykarza >>