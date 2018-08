Kacper Borowski na Start – aż 3 sezony w Lublinie

Dynamiczny polski skrzydłowy, po 2 sezonach w Zgorzelcu, przenosi się do Lublina. TBV Start poinformował, że kontrakt podpisano aż na 3 lata.

Kacper Borowski (24 lata, 204 cm) to dynamiczny, leworęczny zawodnik, potrafiący efektownie kończyć akcje. Ostatnie 2 sezony spędził w Turowie, ale kibicom PLK kojarzy się bardziej z grą w Czarnych Słupsk. W karierze miał trochę problemów z kontuzjami, ale ostatnio wreszcie udało mu się wrócić do pełni zdrowia – zagrał w 33 spotkaniach minionych rozgrywek.

W zeszłym sezonie w Turowie spędzał na boisku średnio ok. 18 minut, notował 7.7 punktu oraz 3.4 zbiórki. Trafiał 52.9 % rzutów z gry oraz 35.3 % z dystansu. Kontrakt na aż 3 lata to z pewnością solidna inwestycja klubu z Lublina, jeśli chodzi o zasoby zawodników z polskimi paszportami.

Start zachował większość zespołu z poprzedniego sezonu – poważną stratą jest tylko odejście Chavaughna Lewisa. W zespole prowadzonym przez Davida Dedka ponownie zagrają m.in. James Washington, Marcin Dutkiewicz, Uros Mirković, Mateusz Dziemba, Roman Szymański i Wojciech Czerlonko.

