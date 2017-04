Kacper Młynarski – on po prostu musiał trafić ten rzut

W porównaniu z grą w Siarce jego statystyki pogorszyły się w naturalny sposób, ale jest jeden wyjątek – rzuty za trzy. Skrzydłowy z Rzeszowa poprawił skuteczność, a w Toruniu trafił tę najważniejszą trójkę.

Kibice Anwilu oklaskiwali w tym sezonie już kilku bohaterów – przecież mecze wygrywali im już (lub trafiali bardzo ważne rzuty) Nemanja Jaramaz, Paweł Leończyk, Josip Sobin, Kamil Łączyński, Michał Chyliński, Tyler Haws czy James Washington. Tym najnowszym bohaterem został 25-letni skrzydłowy z Rzeszowa, który 14 sekund przed końcem niedzielnego meczu rzucił trójkę na 71:68 dla drużyny z Włocławka:

– Normalnie, dostałem piłkę, widziałem kosz, wykonałem rzut… Trzy punkty. Czas się kończył musiałem rzucać. James wygrał jeden na jednego, ale nie miał miejsca na rzut. Odgrywał na obwód, wolny byłem ja i Kamil Łączyński. Wybrał mnie, ja podjąłem decyzję – opowiada nam Kacper Młynarski o najważniejszej akcji meczu w Toruniu.

To były jego jedyne punkty w meczu i 22. trójka w sezonie. W Siarce Tarnobrzeg rzucał o wiele częściej, w poprzednim sezonie miał 48/159 z dystansu, średnio zdobywał po 11,0 punktu w meczu. Ale to było Siarka – chodziło właśnie o to, by się wypromować i trafić do silniejszego klubu.

Początki Młynarskiego w Anwilu nie były łatwe. – Trener Igor Milicić powiedział mi na początku, że właśnie tak to będzie wyglądało. Że będzie ciężko. I grałem w kratkę, trudno było mi się odnaleźć w roli głębokiego rezerwowego, który wchodzi na kilka minut. Ale mniej więcej od początku roku jest dużo lepiej, jestem bardziej regularny – opowiada koszykarz.

Młynarski pochodzi z Rzeszowa. W Resovii, w juniorach, grywał na każdej pozycji, także jako bardzo wysoka jedynka. W seniorach, u których zadebiutował w I lidze już w wieku 16 lat, był skrzydłowym – niskim lub wysokim. Mierzący 202 cm wzrostu zawodnik w młodym wieku wyglądał na gracza, który może zrobić dużą karierę, szybko przeszedł do Prokomu, ale nie przebił się do pierwszego zespołu. Miał problemy z kontuzjami kolan, w PLK zadebiutował dopiero w Siarce w 2014 roku.

We Włocławku gra średnio po 10 minut w meczu, rzuca po 3,4 punktu, zalicza po 1,7 zbiórki. Z racji krótszego czasu gry ma dużo gorsze osiągnięcia niż w Siarce, ale jest jeden wyjątek – skuteczność rzutów za trzy punkty. W Tarnobrzegu Młynarski trafiał ostatnio 30,2 proc., we Włocławku jest to całkiem dobre 37,9 proc.

– Dużo rzucam, zresztą wszyscy trenujemy trójki. Na porannych treningach rzutowych oddajemy po co najmniej 200 prób, rzucamy z pięciu pozycji przez półtorej minuty. Ja swojej ulubionej pozycji nie mam, ale pracuję nad regularnością i efekty są – mówi Młynarski.

– Po tym rzucie w Toruniu chłopaki mówili mi, że wiedzieli, że trafię. Szczególnie Toney McCray mi to powtarzał – cały czas cieszył się w szatni, że po prostu wiedział, że ten rzut wpadnie – dodaje skrzydłowy Anwilu.

Włocławianie niebawem zaczną walkę o medale z pierwszego miejsca. Skąd dobre wyniki? – Dużo rzeczy się na to złożyło, ale przede wszystkim konsekwencja. Od początku sezonu pracujemy nad przyswojeniem i ulepszaniem taktyki, która proponuje trener Milicić. Na początku nie wyglądało to kolorowo, ale wierzyliśmy, że drużyna w końcu zatrybi.

– Poza tym każdy schował swoje ego do kieszeni, przyjął swoją rolę. Mamy też szeroki skład, a trenerzy wykonują ogromną pracę, by jak najlepiej przygotować nas do kolejnych meczów – dodaje Młynarski.

Co będzie najważniejsze w play-off? – Nie patrzeć wprzód. Nie myśleć, co będzie w półfinale, czy w finale. Koncentrować się tylko na najbliższym meczu i pamiętać, że już w ćwierćfinale będziemy mieli trudnego rywala, bo o ósemkę walczą naprawdę dobre zespoły.

– Musimy grać swoje, zostać przy założeniach, które mamy, wierzyć i być cierpliwymi. Tak, jak w Toruniu, gdzie przecież nie graliśmy dobrze, ale byliśmy konsekwentni. I wygraliśmy – kończy Młynarski.

