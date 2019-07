Kacper Młynarski w Stargardzie – Spójnia coraz mocniejsza

Mający za sobą bardzo udany sezon w Polpharmie, Kacper Młynarski, podpisał kontrakt z PGE Spójnią Stargard. To kolejny doświadczony w PLK Polak, który trafia do zespołu trenera Kamila Piechuckiego.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Kacper Młynarski (27 lat, 202 cm) po dobrym sezonie w AZS-ie Koszalin przeniósł się do Polpharmy Starogard Gdański prowadzonej przez Artura Gronka, gdzie był najważniejszym Polakiem w rotacji i kluczowym graczem całego zespołu.

Minione rozgrywki w barwach Polpharmy zakończył z linijką 10,8 punktu, 4,9 zbiórki i 31,6% skuteczności w rzutach za 3 punkty, w ponad 23 minut spędzanych średnio na parkiecie. Tylko w sezonie 2015/16 spędzonym w Siarce Tarnobrzeg zdobywał więcej punktów na mecz (11), ale grał o ponad 8 minut więcej.

W kolejnym sezonie „Młynarz” będzie reprezentował barwy Spójni. To trzeci zawodnik (i trzeci Polak), który podpisał kontrakt w Stargardzie. Przed nim zrobili to Piotr Pamuła i Tomasz Śnieg.

Kacper obecnie to nowoczesny, rozciągający grę silny skrzydłowy, który przede wszystkim bazuje na swoim rzucie z dystansu. W poprzednim sezonie skuteczność nie była dobra, ale też w taktyce Polpharmy wiele rzutów było z gatunku tych szalonych, więc Młynarski powinien wrócić na poziom powyżej 35%.

Spójni dość mozolnie, ale bardzo przemyślanie buduje skład. Tym razem ściąga zawodników doświadczonych i ogranych na parkietach PLK, co powinno pomóc jej w walce o wyższe cele niż utrzymanie.

GS

Transfery, nazwiska, składy – wszystkie drużyny sezonu 2019/20 w PLK – TUTAJ >>