Kadeci rozbili Cypr – ale dopiero po przerwie

Przez 20 minut było równo, momentami nawet ze wskazaniem na słabeusza. Ale trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 27:5 dla nas i ostatecznie reprezentacja Polski do lat 16 pokonała Cypryjczyków 88:56.

Dzień przed zakończeniem fazy grupowej mistrzostw Europy Dywizji B Polacy mają bilans 3-1, ale przed sobą mecz z Bułgarią – gospodarzem turnieju. Wygrana Biało-Czerwonych zagwarantuje im awans do ósemki, przegrana może oznaczać jego brak.

Wiadomo jednak na pewno, że z taką grą – a przede wszystkim obroną – jak w pierwszej połowie meczu z Cyprem, Polacy za wiele w tych wkraczających w najważniejszą fazę mistrzostwach nie ugrają. Ostatni zespół grupy B w połowie drugiej kwarty wygrywał z nami nawet 31:25.

Na szczęście koszykarze Michała Mroza w końcu wzięli się do roboty. Na prowadzenie wyszli jeszcze przed przerwą (skuteczni Mateusz Czempiel i Jakub Ulczyński), a drugą połowę zaczęli od zrywu 16:0. Wpadły trójki Ulczyńskiego, Mateusza Kaszowskiego i Igora Yoki-Bratasza, zaczęła się w końcu dobra obrona i nie było już wątpliwości, kto jest lepszy.

Ostatecznie Polacy wygrali 88:56, a najwięcej punktów zdobyli Czempiel (19), Ulczyński (15 i 7 zbiórek) oraz Yoka-Bratasz (15 i 6 asyst).

Wtorkowy mecz z Bułgarią rozpocznie się o 17.15.

Pełne statystyki z meczu z Cyprem – TUTAJ.

