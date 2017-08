Kadeci wciąż w grze – ważne zwycięstwo nad Ukrainą

Zapomnijcie o stylu, liczy się tylko zwycięstwo. Polska kadra U16 pokonała Ukrainę 59:57, a najlepszym zawodnikiem był Mateusz Kaszowski.

W pierwszej połowie Polska optycznie wyglądała na lepszy, dominujący zespół, ale jak to w koszykówce, liczyły się punkty. Za wiele niewykorzystanych szans w połączeniu z generalnym chaosem powodowało, że mecz był przez pełne 40 minut wyrównany.

Grę w ataku na początku ciągnęli Mateusz Kaszowski i Jakub Ulczyński (po 8 pkt. do przerwy), ale tego drugiego też mocno zawodziła skuteczność. Po dwóch kwartach mieliśmy remis 31:31.

Po przerwie do gry w ataku włączył się Igor Yoka – Bratasz, który trafił dwie trójki z rzędu. Zespołowi ciężko grało się jednak przeciwko strefie Ukrainy i nie byliśmy w stanie odskoczyć na więcej niż kilka punktów przewagi.

Nerwowy, szarpany mecz oglądaliśmy do samego końca. W IV kwarcie Polacy zaliczyli kilka ważnych przechwytów, dobrze broniąc zwłaszcza przy wprowadzeniach piłki do gry. W ostatniej minucie rzuty wolne po taktycznych faulach rywala trafiał najlepszy na boisku Kaszowski (18 punktów oraz aż 7 przechwytów!) i udało się dowieźć minimalną wygraną.

Po trzech spotkaniach turnieju Dywizji B Polacy mają bilans 2-1. Po odpoczynku w niedzielę, w poniedziałek o godz. 15.00 zmierzą się z Cyprem.

