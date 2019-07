Kadeem Batts – eksperyment pod koszem Śląska

Amerykanin, który w przeszłości testowany był przez kluby PLK, a ostatnimi czasy walczył z kontuzjami, został nowym graczem Śląska. Kadeem Batts ma wzmocnić podkoszową zespołu z Wrocławia.

Kadeem Batts (28 lat, 206 cm) to absolwent znanej uczelni Providence, na której w ostatnim swoim sezonie (2013/14) notował średnio 12,2 punktu i 7,4 zbiórki w 31 minut spędzanych na parkiecie.

Amerykanin potem próbował swoich sił w lidze letniej NBA, gdzie grał w barwach Orlando Magic. Ostatecznie wylądował w G League, gdzie grał dla Erie BayHawks (2014/15) – średnio 9,6 punktu i 5,5 zbiórek.

Batts po tym roku przeniósł się do Europy. Rozegrał 21 spotkań dla Buyuksehir Belediyesi Stambuł, a potem także próbował znaleźć dla siebie miejsce w PLK. Testowany był kolejno w: Radomiu (odpadł z przyczyn pozasportowych), Zgorzelcu i Zielonej Górze, ale ostatecznie nie dotrwał nigdzie do sezonu. Od tamtej pory (2016 rok) nie grał w żadnej lidze, a także walczył z kontuzjami.

To właśnie z Zielonej Góry kojarzyć go może trener Andrzej Adamek, który był asystentem w zespole Stelmetu. Teraz ponownie wypróbuje Amerykanina, którego widzi w swoim zespole – Śląsku Wrocław.

Kadeem to gracz z pogranicza pozycji 4 i 5. Raczej należy się spodziewać go grającego jako środkowy. Jest atletyczny i dobrze zbiera, choć tak naprawdę nie wiadomo, w jakiej jest obecnie formie.

Batts jest drugim zawodnikiem zagranicznym zakontraktowanym przez Śląsk Wrocław tego lata. Pierwszym był rozgrywający Clayton Custer (więcej TUTAJ>>).

