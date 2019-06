W ten weekend koszykarskie reprezentacje Polski 3×3 kobiet i mężczyzn walczyć będą w łotewskiej Rydze o awans do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz nasza drużyna zagra już w sobotę o godz. 14.



Polska drużyna mężczyzn (Marcin Sroka, Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Przemysław Zamojski) podczas turnieju w Rydze w grupie B zmierzy się ze Szwajcarią, Grecją oraz Macedonią Północną. Mecze zostaną rozegrane w najbliższą sobotę i niedzielę, 29-30 czerwca.

Polska – Grecja, sobota, godz. 14:00

Polska – Szwajcaria, sobota, godz. 19:00

Macedonia Północna – Polska, niedziela, godz. 12:15

Transmisje będzie można za darmo obejrzeć na kanale FIBA 3×3 w YouTube TUTAJ >>

Do kolejnej rundy awansują tylko zwycięzcy każdej z 4 grup, którzy zagrają ze sobą o dwa premiowane awansem miejsca.

Mistrzostwa Europy odbędą się w węgierskim Debreczynie od 30 sierpnia do 2 września br.

W tym samym turnieju zagra również reprezentacja Polski kobiet (Agnieszka Szott-Hejmej, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska, Martyna Cebulska) i w grupie C zmierzy się w Łotwą oraz Maltą. Awans do ME nasze koszykarski mogą uzyskać na tych samych zasadach, co koszykarze.

Polska – Malta, sobota, godz. 15:40

Łotwa – Polska, sobota, godz. 20:00

RW

