Dwa zwycięstwa we wtorek poprawiły humory, ale nie sytuację – Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie C i odpadli z mistrzostw świata w Nantes.

Gdyby w niedzielnym meczu z Katarem piłka po rzucie Arkadiusza Kobusa w ostatniej sekundzie wpadła do kosza, Polska wygrałaby 18:17 i teraz szykowałaby się do ćwierćfinału.

Ale piłka stoczyła się po obręczy w złą stronę, a Katarczycy na początku dogrywki trafili za dwa i pokonali Biało-Czerwonych 19:17. To oni zajęli drugie miejsce z bilansem 3-1 i awansowali do ósemki obok perfekcyjnej Ukrainy (4-0). Polacy (2-2) zajęli trzecią pozycję przed Estonią (1-3) i Sri Lanką (0-4).

Na rozczarowującym wyniku zaważyły zatem niedzielne mecze z Ukrainą i Katarem, w których Polakom zabrakło obrony (szczególnie na obwodzie) oraz gry do końca (obaj rywale mieli zdecydowanie lepsze ostatnie minuty). Drużyna, która wygrała polskie eliminacje, na awans do światowej czołówki okazała się minimalnie za słaba.

Ale to jeszcze nie czas na odpoczynek i analizy, trzeba grać dalej – Polacy prosto z Nantes udają się do Andory, gdzie w najbliższy weekend zagrają w eliminacjach do lipcowych mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni znaleźli się w nich w grupie B z Czechami i Łotwą – do ćwierćfinału awansują dwa zespoły, a żeby wywalczyć miejsce na ME, trzeba być w najlepszej szóstce turnieju.

Szansa na wyleczenie kataru i lepszą grę pojawia się zatem bardzo szybko.

Wyniki Polaków na MŚ:

Ukraina – Polska 21:15

Katar – Polska 19:17 po dogrywce

Polska – Estonia 18:13

Polska – Sri Lanka 22:10

Tabela grupy C:

1. Ukraina 4-0, +31

2. Katar 3-1, +28

3. Polska 2-2, +9

4. Estonia 1-3, -8

5. Sri Lanka 0-4, -60

ŁC