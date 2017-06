Już we wtorek drużyna prowadzona przez Przemysława Frasunkiewicza wyleci do Azji, aby w zwariowanych na punkcie koszykówki Chinach zagrać serię meczów sparingowych.

Wyjazd do tropikalnych, południowych Chin, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie głównym elementem całego projektu kadry B. Pomysłu niewątpliwie pozytywnego. Zawsze to bowiem przydatny, dodatkowy element przygotowań do sezonu dla jego uczestników.

Jeśli chodzi jednak dosłownie o kadrę „B”, to należałoby w niej jednak widzieć zawodników, którzy faktycznie blisko pierwszej dwunastki, przykładowo: Michał Michalak, Kamil Łączyński, Jarosław Mokros czy Paweł Leończyk. Tymczasem tu mamy do czynienia z teoretycznymi nadziejami, a raczej tymi z wytypowanych nadziei, które przyjęły powołanie.

Osoby związane z zespołem i PZKosz mówią o bezpośrednim zapleczu pierwszej reprezentacji, ale trudno przypuszczać, aby ci zawodnicy mieli w najbliższym czasie szansę zaistnieć w pierwszym składzie. Choć oczywiście kilku z nich (Filip Matczak. Przemysław Żołnierewicz czy nawet Mikołaj Witliński) ma na to szanse w przyszłości. Brakuje choćby Marcela Ponitki i Dominika Olejniczaka, którzy w ubiegłym roku trenowali z szeroką kadrą Taylora.

Na oficjalnej stronie PZKosz od jakiegoś czasu zespół określa się mianem „rozszerzonej reprezentacji Polski”, co średnio odpowiada faktom, ale ładniej brzmi, zapewne dla potrzeb marketingowych i lepszego samopoczucia chińskich gospodarzy. Naszymi rywalami podczas tournee mają być zespoły z Litwy i USA, można się spodziewać, że także one będą mocno „rozszerzone”.

Ramowy plan wyjazdu „rozszerzonej reprezentacji Polski seniorów” do Chin:

22 czerwca – przylot do Weng’an, w prowincji Kuejczou

23-25 czerwca – turniej w Weng’an

26 czerwca – transfer

27-29 czerwca – turniej w Shenzhen, w prowincji Kanton

30 czerwca – transfer

1-2 lipca – turniej w Shaoxing, w prowincji Zhejiang

5 lipca powrót do Polski.

Również we wtorek na kilka dni (do 29.06) do Chin leci reprezentacja Polski kobiet, ale rozegra spotkania w innych miastach.

TS

