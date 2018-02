Kadra coraz chudsza – także bez Kuliga i Slaughtera

W 2 najbliższych meczach reprezentacji Polski zabraknie Adam Waczyńskiego, Damian Kuliga i AJ Slaughtera. Powołano za to, leczącego ostatnio kontuzję Przemysława Karnowskiego.

Brak Adama Waczyńskiego z Unicaji Malaga był niestety spodziewany – konflikt FIBA z Euroligą (i odwrotnie) trwa nadal, nasz będący w świetnej formie strzelec gra co 2-3 dni mecze w swoim klubie. W kwestii Damiana Kuliga, jak wynika z oficjalnego komunikatu kadry, przychylono się do prośby jego tureckiego klubu, aby mógł odpocząć w związku z lekkimi urazami. W sprawie AJ Slaughtera docierają sprzeczne opinie, ale można odnieść wrażenie, że Amerykanin nie jest jakoś zdesperowany, aby nadal występować w reprezentacji Polski.

Z nowych twarzy, na zgrupowaniu 14 zawodników pojawią się dwaj gracze Asseco – Marcel Ponitka i Mikołaj Witliński. Należy się spodziewać, że z obustronną korzyścią, pomogą w treningach podstawowej dwunastce, przygotowując się do większej roli w przyszłości.

Do kadry, po absencji w poprzednim okienku wraca też Adam Hrycaniuk to bardzo dobra wiadomość, bo doświadczony podkoszowy jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Zagadką jest dyspozycja Przemysława Karnowskiego, który w ostatnich tygodniach nie grał z powodu kontuzji kostki.

Już w najbliższy piątek, 23 lutego Polska zagra we Włocławku z Kosowem, a w poniedziałek – wyjazdowy mecz na Węgrzech.

Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie we Włocławku:

1. Cel Aaron, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

2. Gielo Tomasz, skrzydłowy, Divina Seguros Joventut (Hiszpania)

3. Gruszecki Karol, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

4. Hrycaniuk Adam, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

5. Karnowski Przemysław, środkowy, MoraBanc Andorra (Hiszpania)

6. Koszarek Łukasz, rozgrywający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

7. Łączyński Kamil, rozgrywający, Anwil Włocławek

8. Matczak Filip, rzucający, Stelmet Enea BC Zielona Góra

9. Ponitka Marcel, rozgrywający/rzucający, Asseco Gdynia

10. Ponitka Mateusz, rzucający/niski skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

11. Sokołowski Michał, rzucający/niski skrzydłowy, Rosa Radom

12. Witliński Mikołaj, silny skrzydłowy/środkowy, Asseco Gdynia

13. Wojciechowski Jakub, środkowy, Betaland Capo d’Orlando (Włochy)

14. Zamojski Przemysław, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Terminarz kwalifikacji do MŚ w Chinach:

24 listopada 2017 r.: Polska – Węgry 70:60

26 listopada 2017 r.: Litwa – Polska 75:55

23 lutego 2018 r., godz. 19.00: Polska – Kosowo

26 lutego 2018 r., godz. 20.00: Węgry – Polska

28 czerwca 2018 r.: Polska – Litwa

1 lipca 2018 r.: Kosowo – Polska

