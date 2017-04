Kadra koszykarzy jak piłkarze – zagra przez cały rok

Mecze reprezentacji Polski w środku sezonu i realna walka o awans do mistrzostw świata – od jesieni wchodzą w życie zmiany, na które czekali wszyscy kibice basketu.

Na razie czekamy na emocje związane z EuroBasketem, ale już 7 maja odbędzie się wydarzenie, którego większość z nas doświadczy po raz pierwszy – losowanie eliminacji mistrzostw świata w koszykówce. Turnieju, na którym Polacy zagrali tylko raz – w 1967 roku.

Teraz pojawia się szansa na walkę o awans, o który w ostatnich latach było szalenie ciężko, bo jedyną drogą do MŚ był EuroBasket. Polacy do miejsc premiowanych awansem zbliżyli się tylko raz – w 1997 roku, gdy grali ćwierćfinał z Grecją. Długo w nim prowadzili, w razie wygranej wywalczyliby awans. Ale przegrali i skończyło się na wspomnieniach.

Eliminacje do MŚ w Chinach w 2019 roku w Europie odbędą się w dwóch fazach. W pierwszej wezmą udział 32 drużyny podzielone na 8 grup. Po trzy najlepsze zespoły z każdej z nich awansują dalej – do czterech sześciozespołowych grup z zaliczeniem wyników z pierwszej fazy. Do Chin pojadą po trzy czołowe drużyny, w sumie 12 europejskich zespołów.

Zasady rozstawienia przed losowaniem – pytaliśmy o to w FIBA – nie są jeszcze znane. Ale pamiętając rozstawienie przed EuroBasketem 2017, Polska najpewniej znajdzie się w trzecim koszyku.

O awans do MŚ nie będzie łatwo, ale najfajniejsze jest to, że będziemy oglądać Biało-Czerwonych regularnie, w tzw. okienkach na reprezentację – kadra rozegra po dwa spotkania w listopadzie 2017, lutym i czerwcu 2018, a jeśli awansuje do drugiej fazy, to także we wrześniu i listopadzie 2018 oraz w lutym 2019.

To świetna informacja i okazja do odbudowy popularności koszykówki. Polska jest też w o tyle dobrej sytuacji, że po rezygnacji gry w kadrze Marcina Gortata, nie będzie miała problemu z nieobecnością graczy z NBA. Nasza reprezentacja będzie grała w możliwie najsilniejszym składzie, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi będą musieli drużyny uzupełniać, a nawet przebudowywać – choć oczywiście i tak mają, w czym wybierać.

Losowanie eliminacji MŚ odbędzie się 7 maja w Chinach. Po raz ostatni Polska grała w nich przed MŚ w 1986 roku – była w grupie z Grecją, Francją i Bułgarią. Z bilansem 3-3 zajęła jednak trzecie miejsce i nie pojechała na turniej do Hiszpanii.

ŁC

