Kadra Litwy na Polskę: Gecevicius, Dulkys, Bendzius

Bez koszykarzy NBA i Euroligi, ale z kilkoma nazwiskami znanymi z PLK – Litwini podali kadrę, z której wyłonią skład na mecze eliminacji MŚ z Kosowem i Polską.

Eliminacje startują 24 listopada – tego dnia Litwa zagra na wyjeździe z Kosowem, a 26 listopada podejmie Polskę w Kłajpedzie. W piątek trener Dainius Adomaitis, nasz dobry znajomy z PLK, ogłosił szeroką kadrę, z której wybierze skład na te spotkania.

Nie ma w niej oczywiście grających w NBA Jonasa Valanciunasa, Domantasa Sabonisa i Mindaugasa Kuzminskasa, a także szeregu świetnych Litwinów z Euroligi. Są za to gracze z EuroCup i Ligi Mistrzów, a wśród nich – kolejni nasi znajomi:

– Martynas Gecevicius, który właśnie przyszedł do Stelmetu

– Deividas Dulkys z BB Stambuł, który kilka lat temu był gwiazdą Anwilu

– Sarunas Vasiliauskas (Trabzonspor), były gracz Trefla Sopot

– Eimantas Bendzius z Obradoiro, także były koszykarz Trefla

Na liście jest także były gracz Asseco Donatas Motiejunas, ale jego akurat w składzie meczowym się nie spotykamy, bo liga chińska też nie puści swoich gracze na mecze eliminacji w Europie.

Lithuania NT 24-man roster for FIBA World Cup qualifiers without Euroleague players! pic.twitter.com/6jPA39TDyq — Donatas Urbonas (@Urbodo) November 3, 2017

