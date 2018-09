Kadra na eliminacje – nie ma Koszarka, ma być Slaughter

Mike Taylor podał 16 nazwisk graczy, którzy wezmą udział w zgrupowaniu. Zgodnie z zapowiedziami nie ma na liście Łukasza Koszarka. Znów czekamy na Amerykanina AJ Slaughtera.

Reprezentacja Polski rozpoczyna przygotowania do meczów z Chorwacją i Włochami. Na liście jest 16 nazwisk, tuż przed meczami zostanie wybrana ostateczna dwunastka.

Jeśli chodzi o nieobecnych, zgodnie z zapowiedziami samego zainteresowanego, będziemy sobie musieli radzić bez Łukasza Koszarka, który zapowiedział przerwę od reprezentacji. Na liście nie ma też Przemysława Karnowskiego, jak powód podano drobną kontuzję. Nadal brakuje też Damiana Kuliga, który ostatnio opuszczał kadrę z powodów osobistych.

Zaskoczenia? Obecność na liście AJ Slaughtera, który już kilka razy zlekceważył powołania i nie dojechał. Wśród kadrowiczów będzie też Maciej Lampe, który niedawno podpisał nowy kontrakt w Chinach.

Debiutanci? Na zgrupowaniu mają pojawić się Łukasz Kolenda z Trefla Sopot oraz Jakub Garbacz i Mikołaj Witliński, obaj z Arki Gdynia i fajnie, że dostaną taką szansę.

Reprezentacja Polski na zgrupowaniu w Gdańsku spotka się w środę 5 września. Później wyleci do Sankt Petersburga, gdzie weźmie udział w turnieju towarzyskim. W piątek, 7 września, o godz. 16.00 polskiego czasu kadra zagra z Izraelem, a następnego dnia o 13.00 zmierzy się z Rosją.

– Nie możemy doczekać się nowych zawodników, szczególnie Łukasza Kolendy, który tego lata wykonał fantastyczną pracę z reprezentacją do lat 20. Mamy nadzieję, że zbierze doświadczenie w kadrze, będzie to ważny krok w jego karierze – mówi trener Taylor.

Polska zmagania w grupie J rozpocznie od wyjazdowego meczu z Włochami 14 września. Zaledwie trzy dni później, 17 września o godz. 21.00, w ERGO ARENIE w Gdańsku reprezentacja podejmie Chorwatów.









Skład reprezentacji Polski na mecze z Włochami i Chorwacją:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Jakub Garbacz, rzucający, Arka Gdynia

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Maciej Lampe, środkowy, Jilin Northeast Tigers (Chiny)

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Marcel Ponitka, rozgrywający, Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Jakub Wojciechowski, środkowy, Happy Casa Brindisi (Włochy)

Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

