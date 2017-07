Jest kadra Taylora – są pierwsze pożegnania

Wśród 17 graczy powołanych na obóz przygotowawczy do Wałbrzycha nie ma Szymona Szewczyka i Roberta Skibniewskiego. Jest za to Andy Mazurczak.

To wciąż nie jest pełna lista, w sierpniu do składu mają dołączyć Maciej Lampe i Przemysław Karnowski, przechodzący rehabilitację po zabiegach. Ze względu na długi sezon we Francji, o tydzień spóźni się też A.J. Slaughter, co może stanowić jakieś wytłumaczenie dla obecności w Wałbrzychu Mazurczaka, na co dzień drugoligowego gracza w Grecji.

W kadrze zabrakło za to weteranów, obecnych na wcześniejszej, szerokiej liście. Dla Roberta Skibniewskiego i Szymona Szewczyka może to oznaczać cichy koniec długiej przygody z reprezentacją Polski.

Przez 2 tygodnie kadra przygotowywać się będzie w Wałbrzychu, a serię sparingów rozpocznie tradycyjnym dwumeczem z Czechami (28-29 lipca). Do rozpoczęcia Eurobasketu zostało 6 tygodni.

Rozgrywający:

Łukasz Koszarek (Stelmet BC Zielona Góra) – 158/1005

Andy Mazurczak (Enosi Kalathosfairisis Kavalas, Grecja) – 0/0

A.J. Slaughter (ASVEL Lyon-Villeurbanne, Francja) – 33/303

Daniel Szymkiewicz (Rosa Radom) – 1/1

Rzucający:

Filip Matczak (Stelmet BC Zielona Góra) – 0/0

Michał Michalak (Germani Basket Brescia, Włochy) – 9/50

Mateusz Ponitka (Pinar Karsiyaka Izmir, Turcja) – 70/585

Przemysław Zamojski (Stelmet BC Zielona Góra) – 80/463

Niscy skrzydłowi:

Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń) – 21/72

Michał Sokołowski (Rosa Radom) – 17/56

Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania) – 102/826

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel (Gravelines Dunkierka, Francja) – 32/227

Aleksander Czyż (The Flexx Pistoia, Włochy) – 33/128

Tomasz Gielo (Joventut Badalona, Hiszpania) – 34/157

Mathieu Wojciechowski (Limoges CSP, Francja) – 0/0

Środkowi:

Adam Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona Góra) – 80/435

Damian Kulig (Banvit, Turcja) – 52/286

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

15-27 lipca 2017 r. – obóz przygotowawczy w Wałbrzychu

28 lipca 2017 r. – Polska – Czechy

29 lipca 2017 r. – zamknięty sparing z reprezentacją Czech

4-6 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Kłajpedzie, Litwa (mecze z Litwą i Łotwą lub Gruzją)

11 sierpnia 2017 r. – mecz z reprezentacją Łotwy w Rydze

18-20 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Hamburgu, Niemcy (mecze z gospodarzami, Rosją i Serbią)

24 – 26 sierpnia 2017 r. – turniej międzynarodowy w Polsce (mecze z Węgrami, Wielką Brytanią i Izraelem)

Terminarz reprezentacji Polski na EuroBaskecie 2017:

31 sierpnia: Słowenia – Polska, godz. 12.45

2 września: Polska – Islandia, godz. 12.45

3 września: Finlandia – Polska, godz. 19.00

5 września: Polska – Francja, godz. 15.30

6 września: Grecja – Polska, godz. 16.30

