Kadra U20: Ruszają przygotowania do Mistrzostw Europy

Zgrupowaniem w Zakopanem reprezentacja Polski do lat 20 mężczyzn rozpoczyna przygotowania do mistrzostw Europy dywizji A, które odbędą się w dniach 13-21 lipca w Tel Awiwie. W składzie brakuje niestety największej gwiazdy – Aleksandra Balcerowskiego.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Z najważniejszych informacji – bardzo możliwe, że w trakcie Mistrzostw Europy w Izraelu zabraknie Aleksandra Balcerowskiego, który obecnie skupia się na campach, a później nie wyklucza gry w Lidze Letniej NBA. Szkoda także w tym kontekście kontuzjowanego Szymona Wójcika -jak widać, centymetrów pod koszem może nam nieco brakować.

Zwraca także uwagę, że mamy tylko dwóch zawodników – Łukasza Kolendę i Dominika Wilczka, którzy grają poważniejsze minuty w ekstraklasie.

Treningi pod Giewontem Polacy rozpoczną 2 czerwca. W Zakopanem będą trenować do 12 czerwca.

Zwieńczeniem przygotowań będą gry kontrolne we Wrocławiu. 14 i 15 czerwca biało-czerwoni zmierzą się z rówieśnikami z Czech.

Informacje o grupie i rywalach Polaków podczas ME w Izraelu – znajdziesz TUTAJ >>

Lista powołanych zawodników:

1. Bogucki Adrian HydroTruck Radom / KK Krosno

2. Janczak Szymon MUKS Niedźwiadki

3. Kamiński Grzegorz GKK Arka SA

4. Kędel Patryk KS AGH

5. Kiszka Konrad La Salle College

6. Kolenda Łukasz Trefl Sopot SA

7. Koperski Maciej KS AGH

8. Krasuski Michał MKS Polonia / SMS PZKosz Władysławowo

9. Kuźkow Przemysław MKS Pruszków

10. Leszczyński Maciej GKK Arka SA

11. Lewandowski Aleksander Fundacja PBG Basket Junior

12. Mąkowski Kacper SKM Zastal

13. Pluta Andrzej Club Ourense Baloncesto S.A.D.

14. Stryjewski Filip GKK Arka SA

15. Wilczek Dominik KING Wilki Morskie Sportowa SA

16. Woroniecki Marcin Fundacja PBG Basket Junior

17. Wójcik Jan Missouri State

18. Wyszkowski Hubert STK Czarni

Sztab szkoleniowy:

Frasunkiewicz Przemysław – trener główny

Sadowski Kamil – trener asystent

Woźniak Marcin – trener asystent

Śledziński Hubert – trener przygotowania motorycznego

Krawczak Wojciech – fizjoterapeuta

red.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>