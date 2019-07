Kadra USA chudnie – Harden i Davis zrezygnowali

To miały być największe gwiazdy reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas zbliżających się mistrzostw świata. James Harden i Anthony Davis, mimo powołania, poinformowali, że w Chinach nie wystąpią.

W przypadku obu gwiazd, podawany powód jest taki sam. – Muszę przygotować się w 100 procentach na sezon w przebudowanej wersji Rockets. Poinformowałem już o swojej decyzji trenera reprezentacji Gregga Popovicha – powiedział w piątek dziennikarzom w Houston James Harden.

Kilka dni wcześniej rezygnację z udziału w koszykarskim mundialu ogłosił także Anthony Davis. Nowy podkoszowy Lakers także wyjaśnił, że planuje szczególnie skoncentrować się na przygotowaniach do sezonu z nowym zespołem.

Amerykanie, prowadzeni po raz pierwszy przez legendarnego Gregga Popovicha, wciąż mają skład pełne świetnych graczy z NBA, ale – zwłaszcza na pozycjach 4 i 5 – nie mają aż takich gwiazd, jak to nieraz bywało. Wciąż rewelacyjnie wygląda za to ich obwód, m.in. z Damianem Lillardem i Kembą Walkerem.

W grupie Stany Zjednoczone zmierzą się z Turcją, Czechami i Japonią. Informacje o losowaniu i wszystkich grupach znajdziesz TUTAJ >>

Zawodnicy, którzy najprawdopodobniej zameldują się na campie w Las Vegas przed mistrzostwami:

1. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2. CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

3. Bradley Beal (Washington Wizards)

4. Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

5. Eric Gordon (Houston Rockets)

6. Jayson Tatum (Boston Celtics)

7. Donovan Mitchell (Utah Jazz)

8. Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

9. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

10. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

11. Andre Drummond (Detroit Pistons)

12. Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

13. Kemba Walker (Boston Celtics)

14. PJ Tucker (Houston Rockets)

15. Paul Millsap (Denver Nuggets)

16. Harrison Barnes (Sacramento Kings)

PG