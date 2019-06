Kadra USA na mundial – Harden największą gwiazdą

Lillard, Harden, Tatum, Aldridge, Davis – taką na przykład pierwszą piątkę będzie mógł w Chinach zestawić Gregg Popovich. Największą gwiazdą będzie James Harden, zabraknie innych gigantów formatu LeBrona Jamesa, Kevina Duranta, czy Stepha Curry’ego.

Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja USA nie pojedzie do Chin z wieloma gwiazdami, raczej z grupą bardzo dobrych graczy. Do mediów powoli przedostają się kolejne nazwiska zawodników, którzy prawdopodobnie wezmą udział w campie przygotowawczym i wyrażają chęć wyjazdu do Chin.

Na camp przed mistrzostwami świata zaproszonych zostanie 18 zawodników, z których Gregg Popovich wybierze finalną dwunastkę, która pojedzie na mundial, rozpoczynający się 31 sierpnia. To pierwsza wielka impreza, na której kadrę USA poprowadzi legendarny już trener San Antonio Spurs.

Wydaje się, że liderem kadry będzie tym razem James Harden, czyli – bardzo prawdopodobny – MVP obecnego sezonu NBA. Mimo braku największych gwiazd, jak LeBron James, Kawhi Leonard, czy Kevin Durant, Amerykanie oczywiście będą faworytem całego mundialu. W grupie zmierzą się z Turcją, Czechami i Japonią. Informacje o losowaniu i wszystkich grupach znajdziesz TUTAJ >>

Zawodnicy, którzy najprawdopodobniej zameldują się na campie przed Mistrzostwami Świata (wg doniesień Adriana Wojnarowskiego):

1. Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2. CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

3. Bradley Beal (Washington Wizards)

4. Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

5. Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

6. James Harden (Houston Rockets)

7. Eric Gordon (Houston Rockets)

8. Jayson Tatum (Boston Celtics)

9. Donovan Mitchell (Utah Jazz)

10. Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

11. Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

12. LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

13. Andre Drummond (Detroit Pistons)

14. Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

15. Kemba Walker (Charlotte Hornets)

16. PJ Tucker (Houston Rockets)

17. Paul Millsap (Denver Nuggets)

18. Harrison Barnes (Sacramento Kings)

