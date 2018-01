Kadra we Włocławku – z Kosowem w Hali Mistrzów

Najbliższy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata odbędzie się w piątek 23 lutego. Kosowo to teoretycznie najsłabszy zespół w grupie C, trzeba go wyraźnie pokonać przed wylotem na Węgry.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Pierwszy mecz eliminacji MŚ (70:60 z Węgrami) Polacy rozegrali w listopadzie w Bydgoszczy – awaryjnie, w zastępstwie hali w Gdyni, która po narzuconej zmianie terminu przez FIBA nie była dostępna do PZKosz. Teraz rozważano kandydatury m.in. Gdyni i Opola, ale zdecydowano się na Włocławek.

W Hali Mistrzów reprezentacja grała ostatnio w 2016 roku – tam odbył się turniej towarzyski i pierwszy mecz eliminacji EuroBasketu 2017 z Portugalią. Polacy wygrali wówczas 83:57.

Teraz trzeba taki wynik powtórzyć z Kosowem, nie ma innej opcji. Drużyna z Dardanem Berishą po dwóch kolejkach ma bilans 0-2, przegrała 61:99 u siebie z Litwą oraz 76:84 na Węgrzech. Polacy mają bilans 1-1.

Po meczu z Kosowem Biało-Czerwoni polecą na Węgry, gdzie zagrają w poniedziałek 26 lutego w Szombathely.

O tym, że z Kosowem Polacy zagrają we Włocławku, napisał „Przegląd Sportowy”.